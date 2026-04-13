Угорщина: опозиція забезпечила собі конституційну більшість у парламенті

Опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини.

Про це свідчать дані попереднього підрахунку голосів Національною виборчою комісією.

Зі даними підрахунку 90% голосів до парламенту проходять три партії - "Тиса", чинна правляча партія "Фідес" та ультраправа проросійська "Мі Хазанк" (Mi Hazank, "Наша Батьківщина").

"Тиса" отримує 54,3%, "Фідес" - 37,5%, "Мі Хазанк" - 5,8%.

Оскільки в Угорщині діє складна змішана система, де більшість депутатів обирають за мажоритарними округами, а також діє перерозподіл голосів з округів у національні списки, відсотки перетворюються на депутатські мандати не пропорційно.

Підрахунки усіх угорських медіа свідчать, що "Тиса" отримує гарантовану конституційну більшість. Зокрема, видання Atlatszo прогнозує, що за нинішніх даних "Тиса" отримає 138 мандатів, у фракції "Фідес" будуть 54 депутати, у "Мі Хазанк" - 7.

Для того, щоби мати конституційну більшість, достатньо мати 133 голоси.

Як розповідала "Європейська правда", дві третини голосів необхідні новій владі для перезавантаження системи, яку побудував Орбан.

Можливість отримати таку перевагу з'явилися після того, як стало відомо про дії урядовців, що можуть бути державною зрадою на користь Росії. Детально - у статті "Орбан йде до поразки".