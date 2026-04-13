Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США почнуть блокаду Ормузької протоки в понеділок о 17:00

США розпочнуть морську блокаду всіх суден, що заходять у іранські порти або виходять з них, повідомляє Центральне командування США.

"Сили Центрального командування США (CENTCOM) розпочнуть блокаду всього морського судноплавства, що входить до іранських портів та виходить з них, 13 квітня о 10:00 за східним часом, відповідно до прокламації президента", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Як зазначається, блокада буде застосовуватися неупереджено проти суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

Сили Центрального командування США не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів.

"Додаткова інформація буде надана комерційним морякам шляхом офіційного повідомлення до початку блокади. Усім морякам рекомендується стежити за трансляціями "Повідомлення морякам" та зв'язуватися з військово-морськими силами США на каналі 16 міжмісткового зв'язку під час операцій у районах Оманської затоки та Ормузької протоки", - наголосили у командуванні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про блокаду Ормузької протоки попри успішні переговори з Іраном.

Велика Британія не братиме участі у блокаді Ормузької протоки, передає Sky News.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
США, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4587
  0,0066
 0,02
EUR
 1
 50,9075
  0,1096
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1942  0,00 0,01 43,7212  0,04 0,10
EUR 50,5127  0,08 0,17 51,2327  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 10.04.26, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,04 0,09
EUR 50,9581  0,16 0,31 50,9803  0,14 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес