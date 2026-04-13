Фінансові новини
- |
- 13.04.26
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США почнуть блокаду Ормузької протоки в понеділок о 17:00
08:20 13.04.2026 |
США розпочнуть морську блокаду всіх суден, що заходять у іранські порти або виходять з них, повідомляє Центральне командування США.
"Сили Центрального командування США (CENTCOM) розпочнуть блокаду всього морського судноплавства, що входить до іранських портів та виходить з них, 13 квітня о 10:00 за східним часом, відповідно до прокламації президента", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х.
Як зазначається, блокада буде застосовуватися неупереджено проти суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.
Сили Центрального командування США не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів.
"Додаткова інформація буде надана комерційним морякам шляхом офіційного повідомлення до початку блокади. Усім морякам рекомендується стежити за трансляціями "Повідомлення морякам" та зв'язуватися з військово-морськими силами США на каналі 16 міжмісткового зв'язку під час операцій у районах Оманської затоки та Ормузької протоки", - наголосили у командуванні.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про блокаду Ормузької протоки попри успішні переговори з Іраном.
Велика Британія не братиме участі у блокаді Ормузької протоки, передає Sky News.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк зменшив очікуване зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% через економічні ризики
|Рада підтримала податок на доходи з цифрових платформ — перше читання
|Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
|Історичний злам: Україна вперше здобула перевагу над РФ у далекобійних дронах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
