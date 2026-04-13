США почнуть блокаду Ормузької протоки в понеділок о 17:00

США розпочнуть морську блокаду всіх суден, що заходять у іранські порти або виходять з них, повідомляє Центральне командування США.

"Сили Центрального командування США (CENTCOM) розпочнуть блокаду всього морського судноплавства, що входить до іранських портів та виходить з них, 13 квітня о 10:00 за східним часом, відповідно до прокламації президента", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Як зазначається, блокада буде застосовуватися неупереджено проти суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

Сили Центрального командування США не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів.

"Додаткова інформація буде надана комерційним морякам шляхом офіційного повідомлення до початку блокади. Усім морякам рекомендується стежити за трансляціями "Повідомлення морякам" та зв'язуватися з військово-морськими силами США на каналі 16 міжмісткового зв'язку під час операцій у районах Оманської затоки та Ормузької протоки", - наголосили у командуванні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про блокаду Ормузької протоки попри успішні переговори з Іраном.

Велика Британія не братиме участі у блокаді Ормузької протоки, передає Sky News.