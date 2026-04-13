Саудівська Аравія відновила стратегічний нафтопровід «Схід–Захід»

Міністерство енергетики Саудівської Аравії в неділю, 12 квітня, заявило, що нафтопровід "Схід-Захід", який було пошкоджено внаслідок бойових дій у регіоні, вже відновлено і він знову працює. За цими даними, пропускна здатність нафтопроводу знову становить близько семи мільйонів барелів на добу, повідомляє агентство Reuters. Швидке відновлення роботи нафтопроводу підвищить "надійність та безперебійність поставок на місцеві та світові ринки", зазначається у заяві міністерства.

Упродовж останніх тижнів саудівські військові перехопили численні іранські ракети та дрони. Атаки порушили роботу важливих нафтових, газових, нафтопереробних, нафтохімічних та електроенергетичних об'єктів у Ер-Ріяді, Східній провінції та промисловому місті Янбу.

Постраждав і видобуток, і транспортування нафти

Лише в п'ятницю Ер-Ріяд офіційно підтвердив, що видобуток нафти постраждав від іранських атак. За даними міністерства енергетики, атаки призвели до "втрати приблизно 700 000 барелів на добу пропускної здатності трубопроводу "Схід-Захід". Крім того, потужності з видобутку нафти скоротилися приблизно на 600 000 барелів на добу. Бойові дії Ірану вплинули також на видобуток на саудівському нафтовому родовищі Маніфа, де виробництво наразі відновлено, а також на нафтовому родовищі Хурайс, де досі тривають роботи з відновлення виробничих потужностей, повідомляє агентство AFP.

Трубопроводом "Схід-Захід" сира нафта транспортується від родовищ у Перській затоці до порту Янбу на Червоному морі. Цей маршрут забезпечує нафтопостачання в умовах блокади Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових перевезень нафти та скрапленого газу. Нафтопровід "Схід-Захід" був єдиним маршрутом експорту нафти Саудівської Аравії після блокування Іраном Ормузької протоки.