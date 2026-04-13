Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія відновила стратегічний нафтопровід «Схід–Захід»

Міністерство енергетики Саудівської Аравії в неділю, 12 квітня, заявило, що нафтопровід "Схід-Захід", який було пошкоджено внаслідок бойових дій у регіоні, вже відновлено і він знову працює. За цими даними, пропускна здатність нафтопроводу знову становить близько семи мільйонів барелів на добу, повідомляє агентство Reuters. Швидке відновлення роботи нафтопроводу підвищить "надійність та безперебійність поставок на місцеві та світові ринки", зазначається у заяві міністерства.

Упродовж останніх тижнів саудівські військові перехопили численні іранські ракети та дрони. Атаки порушили роботу важливих нафтових, газових, нафтопереробних, нафтохімічних та електроенергетичних об'єктів у Ер-Ріяді, Східній провінції та промисловому місті Янбу.  


Постраждав і видобуток, і транспортування нафти

Лише в п'ятницю Ер-Ріяд офіційно підтвердив, що видобуток нафти постраждав від іранських атак. За даними міністерства енергетики, атаки призвели до "втрати приблизно 700 000 барелів на добу пропускної здатності трубопроводу "Схід-Захід". Крім того, потужності з видобутку нафти скоротилися приблизно на 600 000 барелів на добу. Бойові дії Ірану вплинули також на видобуток на саудівському нафтовому родовищі Маніфа, де виробництво наразі відновлено, а також на нафтовому родовищі Хурайс, де досі тривають роботи з відновлення виробничих потужностей, повідомляє агентство AFP. 

Трубопроводом "Схід-Захід" сира нафта транспортується від родовищ у Перській затоці до порту Янбу на Червоному морі. Цей маршрут забезпечує нафтопостачання в умовах блокади Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових перевезень нафти та скрапленого газу. Нафтопровід "Схід-Захід" був єдиним маршрутом експорту нафти Саудівської Аравії після блокування Іраном Ормузької протоки.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4587
  0,0066
 0,02
EUR
 1
 50,9075
  0,1096
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1942  0,00 0,01 43,7212  0,04 0,10
EUR 50,5127  0,08 0,17 51,2327  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 10.04.26, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,04 0,09
EUR 50,9581  0,16 0,31 50,9803  0,14 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес