У G7 досягли домовленості щодо координації дій задля стабілізації енергетичного ринку

Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про готовності вжити "всіх необхідних заходів" для зменшення економічних наслідків, спричиненою війною на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві G7, передає Reuters.

Міністри фінансів та енергетики країн G7 у понеділок вперше за 50 років провели екстрене засідання з очільниками центральних банків. Представники "Групи семи"- США, Канади, Японії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії - розглядали варіанти скоординованих дій на тлі стрибків світових цін на нафту через війну в Ірані.

"Ми готові вжити всіх необхідних заходів у тісній координації з нашими партнерами, зокрема для збереження стабільності та безпеки енергетичного ринку", - йдеться у заяві G7.

32 члени Міжнародного енергетичного агентства на початку цього місяця домовилися вивільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів для боротьби зі зростанням світових цін на нафту.

G7 заявила, що підтримує зусилля щодо забезпечення безперебійного постачання енергії та врахувала варіанти агентства щодо управління попитом залежно від національних обставин. Там також закликали країни утриматися від запровадження необґрунтованих експортних обмежень на нафту, газ та супутні товари.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7955
  0,0445
 0,10
EUR
 1
 50,3123
  0,1738
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,08 0,18 43,8800  0,08 0,18
EUR 50,2784  0,21 0,41 50,2952  0,21 0,41

