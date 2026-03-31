У G7 досягли домовленості щодо координації дій задля стабілізації енергетичного ринку
10:26 31.03.2026 |
Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про готовності вжити "всіх необхідних заходів" для зменшення економічних наслідків, спричиненою війною на Близькому Сході.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві G7, передає Reuters.
Міністри фінансів та енергетики країн G7 у понеділок вперше за 50 років провели екстрене засідання з очільниками центральних банків. Представники "Групи семи"- США, Канади, Японії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії - розглядали варіанти скоординованих дій на тлі стрибків світових цін на нафту через війну в Ірані.
"Ми готові вжити всіх необхідних заходів у тісній координації з нашими партнерами, зокрема для збереження стабільності та безпеки енергетичного ринку", - йдеться у заяві G7.
32 члени Міжнародного енергетичного агентства на початку цього місяця домовилися вивільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів для боротьби зі зростанням світових цін на нафту.
G7 заявила, що підтримує зусилля щодо забезпечення безперебійного постачання енергії та врахувала варіанти агентства щодо управління попитом залежно від національних обставин. Там також закликали країни утриматися від запровадження необґрунтованих експортних обмежень на нафту, газ та супутні товари.
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|За даними WSJ, Трамп розглядає можливість завершення війни з Іраном без відкриття Ормузької протоки
|Зеленський про переговори в Маямі: без результатів, Трамп хоче миру ціною виходу ЗСУ з Донеччини
|У звіті ЄС окреслили п’ять країн, у яких зафіксовано підрив демократичних інститутів
|Іспанія ухвалила рішення обмежити використання свого повітряного простору для літаків США, задіяних в операціях проти Ірану
|Україна та Болгарія розглядають запуск тестового залізничного сполучення
Бізнес
|Світові виробники авто згортають амбітні плани з випуску електромобілів — Financial Times
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital