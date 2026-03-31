€1,5 млрд на оборону: Єврокомісія запускає програму підтримки ОПК Європи та України

Європейська комісія затвердила робочу програму обсягом 1,5 млрд євро в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Ініціатива спрямована на модернізацію сектору безпеки ЄС, розширення виробничих ліній, впровадження інновацій та зміцнення стійкості оборонного комплексу.

Водночас це передбачає посилення співпраці з Україною, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Розподіл інвестицій за пріоритетами:

  • Нарощування виробництва: понад 700 млн євро виділено на випуск критичних компонентів, зокрема систем боротьби з дронами, ракет та боєприпасів. Із цієї суми 260 млн євро спрямують через Інструмент підтримки України (USI) на спільні проєкти з модернізації української оборонно-технічної бази.
  • Стратегічні проєкти (EDPCI): 325 млн євро передбачено для запуску масштабних промислових ініціатив, відкритих для участі країн ЄС, Норвегії та України.
  • Спільні закупівлі: 240 млн євро призначено для фінансування колективних замовлень засобів ППО, ПРО, наземних та морських бойових систем. Консорціуми замовників можуть розраховувати на гранти до 20 мільйонів євро на один проєкт.
  • Підтримка інновацій та стартапів: 100 млн євро акціонерної допомоги отримають малі та середні підприємства через фонд FAST.

    • Додатково 35,3 млн євро в межах ініціативи BraveTech EU спрямують на оборонні стартапи України та Європи для розробки технологій, що відповідають потребам Збройних Сил України.

    Як повідомлялося, Україна та Фінляндія фіналізували підготовку до укладення Меморандуму про взаєморозуміння, що стосується взаємного державного гарантування якості товарів, робіт і послуг у сфері оборони. Кабінет Міністрів України вже надав необхідні повноваження для проведення переговорів та офіційного підписання цього документа. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
