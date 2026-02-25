Авторизация

Кіберсанкції США: під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи з РФ

Сполучені Штати у вівторок, 24 лютого, запровадили санкції проти чотирьох осіб та трьох організацій, які базуються в Росії та Об'єднаних Арабських Еміратах, через кіберзлочини.

Про це, як пише "європейська правда", повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Міністерство оголосило про санкції проти росіянина Сєргєя Зеленюка та його компанії Matrix LLC, яка веде бізнес під назвою Operation Zero. У санкційному списку також п'ять пов'язаних із ним фізичних та юридичних осіб, одна з яких базується в ОАЕ, решта - в Росії.

Вони звинувачуються у придбанні та розповсюдженні кіберінструментів, що завдають шкоди національній безпеці США.

Стверджується, що Зеленюк та Operation Zero торгують "експлойтами" - фрагментами коду або методами, які використовують вразливості в комп'ютерній програмі, щоб дозволити користувачам отримувати несанкціонований доступ до програмного забезпечення.

Серед експлойтів, які придбала Operation Zero, було щонайменше вісім кіберінструментів, створених для виключного використання урядом США та союзниками, і які були викрадені в американської компанії. Потім компанія Зеленюка перепродала ці інструменти щонайменше одному неавторизованому користувачеві.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США, Росія
 

