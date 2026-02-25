Фінансові новини
- |
- 25.02.26
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кіберсанкції США: під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи з РФ
08:49 25.02.2026 |
Сполучені Штати у вівторок, 24 лютого, запровадили санкції проти чотирьох осіб та трьох організацій, які базуються в Росії та Об'єднаних Арабських Еміратах, через кіберзлочини.
Про це, як пише "європейська правда", повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
Міністерство оголосило про санкції проти росіянина Сєргєя Зеленюка та його компанії Matrix LLC, яка веде бізнес під назвою Operation Zero. У санкційному списку також п'ять пов'язаних із ним фізичних та юридичних осіб, одна з яких базується в ОАЕ, решта - в Росії.
Вони звинувачуються у придбанні та розповсюдженні кіберінструментів, що завдають шкоди національній безпеці США.
Стверджується, що Зеленюк та Operation Zero торгують "експлойтами" - фрагментами коду або методами, які використовують вразливості в комп'ютерній програмі, щоб дозволити користувачам отримувати несанкціонований доступ до програмного забезпечення.
Серед експлойтів, які придбала Operation Zero, було щонайменше вісім кіберінструментів, створених для виключного використання урядом США та союзниками, і які були викрадені в американської компанії. Потім компанія Зеленюка перепродала ці інструменти щонайменше одному неавторизованому користувачеві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Енергетичний Рамштайн» відбудеться у березні за участі України та партнерів — заява Єврокомісії
|Кіберсанкції США: під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи з РФ
|Пентагон: США перехопили танкер Bertha в Індійському океані через обхід санкцій проти Ірану
|Німеччина отримала мандат ЄС на контроль активів «Роснефті»
Бізнес
|Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
|Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
|Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.