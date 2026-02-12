Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тисячу ракет для ППО отримає Україна від Великої Британії.

Велика Британія сьогодні анонсувала надання Україні додаткових багатоцільових ракет для посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про 1000 одиниць.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у соцмережі Х.

"Велика Британія має намір поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Лондон передасть Києву ракети Lightweight Multirole Missiles (LMM), виготовлені у місті Белфаст.

У британському Міноборони додали, що це допоможе українським Силам оборони у захисті інфраструктури України від ракетно-дронових атак з боку РФ.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7543  0,04 0,09 43,2957  0,05 0,10
EUR 50,8485  0,12 0,23 51,5100  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

