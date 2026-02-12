Фінансові новини
- 12.02.26
- 19:55
- RSS
- мапа сайту
Тисячу ракет для ППО отримає Україна від Великої Британії.
16:36 12.02.2026
Велика Британія сьогодні анонсувала надання Україні додаткових багатоцільових ракет для посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про 1000 одиниць.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у соцмережі Х.
"Велика Британія має намір поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Лондон передасть Києву ракети Lightweight Multirole Missiles (LMM), виготовлені у місті Белфаст.
У британському Міноборони додали, що це допоможе українським Силам оборони у захисті інфраструктури України від ракетно-дронових атак з боку РФ.
