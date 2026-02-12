Фінансові новини
- 12.02.26
- 19:55
Європейський суд відхилив позови проти України у справі MH17.
15:24 12.02.2026 |
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив групу скарг проти України, поданих родичами трьох загиблих на борту рейсу MH17.
Про це йдеться в опублікованому рішенні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
У скаргах, посилаючись на статтю 2 Європейської конвенції з прав людини, родичі стверджували, що Україна мала знати про наявність у російських маріонеткових сил озброєння, здатного збити цивільний літак на висоті понад 10 км, і не вжила достатніх заходів для захисту життя їхніх родичів.
ЄСПЛ не погодився з аргументами заявників про неможливість ефективно розглянути питання в українських судах. Суд зауважив, що українське законодавство передбачає можливість звернення до національних судів, у тому числі іноземних громадян.
Крім того, після Скнилівської трагедії Україна забезпечила ефективне розслідування авіаційних подій, а винні особи отримали вироки.
Суд також зазначив, що паралельно з розслідуванням збиття MH17 Україна того ж дня ініціювала власне розслідування авіаційної безпеки, яке згодом делегувала Dutch Safety Board (Нідерланди).
ЄСПЛ підкреслив, що неможливо спекулювати, чи українські органи цивільної авіації знали про наявність ЗРК "Бук" у бойовиків "ДНР" на 17 липня 2014 року. За даними розслідування у Гаазі, ЗРК прибув на контрольовану бойовиками територію України лише ввечері 16 липня.
Відтак суд визнав скаргу неприйнятною, наголосивши, що питання повинно було спершу розглядатися в українських судах і що можливості на національному рівні ще не були вичерпані.
