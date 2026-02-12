Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський суд відхилив позови проти України у справі MH17.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив групу скарг проти України, поданих родичами трьох загиблих на борту рейсу MH17.

Про це йдеться в опублікованому рішенні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У скаргах, посилаючись на статтю 2 Європейської конвенції з прав людини, родичі стверджували, що Україна мала знати про наявність у російських маріонеткових сил озброєння, здатного збити цивільний літак на висоті понад 10 км, і не вжила достатніх заходів для захисту життя їхніх родичів.

ЄСПЛ не погодився з аргументами заявників про неможливість ефективно розглянути питання в українських судах. Суд зауважив, що українське законодавство передбачає можливість звернення до національних судів, у тому числі іноземних громадян.

Крім того, після Скнилівської трагедії Україна забезпечила ефективне розслідування авіаційних подій, а винні особи отримали вироки.

Суд також зазначив, що паралельно з розслідуванням збиття MH17 Україна того ж дня ініціювала власне розслідування авіаційної безпеки, яке згодом делегувала Dutch Safety Board (Нідерланди).

ЄСПЛ підкреслив, що неможливо спекулювати, чи українські органи цивільної авіації знали про наявність ЗРК "Бук" у бойовиків "ДНР" на 17 липня 2014 року. За даними розслідування у Гаазі, ЗРК прибув на контрольовану бойовиками територію України лише ввечері 16 липня.

Відтак суд визнав скаргу неприйнятною, наголосивши, що питання повинно було спершу розглядатися в українських судах і що можливості на національному рівні ще не були вичерпані. 
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7543  0,04 0,09 43,2957  0,05 0,10
EUR 50,8485  0,12 0,23 51,5100  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес