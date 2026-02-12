Авторизация

Американська Палата представників проголосувала за скасування мит на імпорт з Канади.

Більшість членів Палати представників США підтримали резолюцію, яка закликає до скасування надзвичайної ситуації, оголошеної Дональдом Трампом для виправдання імпортних мит на товари з Канади.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Палата представників США ухвалила резолюцію проти запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів на канадські товари, різко розкритикувавши адміністрацію за розв'язання торговельної війни із північним сусідом", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що схвалення резолюції підтримали 219 конгресменів, в тому числі 6 членів Республіканської партії, а проти виступили 211. "До повноважень Конгресу входить перегляд президентських декларацій про надзвичайні ситуації. Утім навіть в разі схвалення резолюції більшістю сенаторів, за Трампом залишатиметься право вето, що дасть йому змогу залишити декларацію чинною, а мита - незмінними", - пояснює видання.

Провалене у Палаті громад голосування завдає символічного удару президентові, для якого імпортні мита - ключовий економічний механізм.

Дональд Трамп уже відреагував на схвалення резолюції, пригрозивши конгресменам-республіканцям наслідками за її підтримку.
Ключові теги: США, Канада
 

