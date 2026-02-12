Фінансові новини








В Арктиці розпочалася військова місія НАТО.
08:01 12.02.2026 |
НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на незахищеності регіону та зокрема Гренландії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба НАТО.
Місія Arctic Sentry координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників НАТО в регіоні, та, зокрема, військові навчання, такі як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".
"Місія підкреслює зобов'язання Альянсу захищати своїх членів та підтримувати стабільність в одному зі стратегічно найважливіших та екологічно найскладніших регіонів світу", - заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.
НАТО почав планувати проєкт місії після того, як президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели переговори в Давосі у січні в розпал кризи довкола Гренландії, спричиненої наполяганням американського лідера на контролі над островом.
Рютте та Трамп домовилися, що НАТО відіграватиме більшу роль у захисті Арктики, тоді як Данія, США та Гренландія проведуть подальші переговори щодо Гренландії.
Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".
