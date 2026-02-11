Зростання кількості українських біженців у ЄС: які країни прийняли найбільше.

У країнах Європейського союзу знову збільшилась кількість українських біженців. За місяць тимчасовий захист оформили близько 24,6 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.

Згідно з даними, станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які виїхали з України після початку повномасштабної війни й отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 мільйона осіб. Порівняно з кінцем листопада 2025 року ця цифра збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців, були:

Німеччина - 1 250 620 осіб (28,7% від загальної кількості в ЄС),

Польща - 969 240 осіб (22,3%),

Чехія - 393 055 осіб (9,0%).

Проте відносно кількості власного населення найбільше українців з тимчасовим захистом - у Чехії, Польщі, Словаччині та на Кіпрі.

Серед 26 країн ЄС зростання кількості українських біженців відбулося у 22 країнах. Найбільший приріст був у Німеччині (9620 осіб), Іспанії (2235 осіб) та Румунії (2160).

Водночас у чотирьох країнах українців з тимчасовим захистом поменшало, найбільше їх знялося з реєстрації у Франції (1250) та Естонії (470).

Серед українців з тимчасовим захистом у Європі 43,6% - дорослі жінки, 30,5% - діти, дорослі чоловіки - 25,9%.



