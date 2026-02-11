Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зростання кількості українських біженців у ЄС: які країни прийняли найбільше.

Зростання кількості українських біженців у ЄС: які країни прийняли найбільше.

У країнах Європейського союзу знову збільшилась кількість українських біженців. За місяць тимчасовий захист оформили близько 24,6 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.

Згідно з даними, станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які виїхали з України після початку повномасштабної війни й отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 мільйона осіб. Порівняно з кінцем листопада 2025 року ця цифра збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців, були:

  • Німеччина - 1 250 620 осіб (28,7% від загальної кількості в ЄС),
  • Польща - 969 240 осіб (22,3%),
  • Чехія - 393 055 осіб (9,0%).

    • Проте відносно кількості власного населення найбільше українців з тимчасовим захистом - у Чехії, Польщі, Словаччині та на Кіпрі.

    Серед 26 країн ЄС зростання кількості українських біженців відбулося у 22 країнах. Найбільший приріст був у Німеччині (9620 осіб), Іспанії (2235 осіб) та Румунії (2160).

    Водночас у чотирьох країнах українців з тимчасовим захистом поменшало, найбільше їх знялося з реєстрації у Франції (1250) та Естонії (470).

    Серед українців з тимчасовим захистом у Європі 43,6% - дорослі жінки, 30,5% - діти, дорослі чоловіки - 25,9%.
    За матеріалами: РБК-Україна
    Ключові теги: ЄС
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,0904
    		  0,0637
    		 0,15
    EUR
    		 1
    		 51,2517
    		  0,1317
    		 0,26

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,7932  0,00 0,01 43,3407  0,00 0,01
    EUR 50,9664  0,10 0,20 51,6493  0,06 0,12

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0800  0,01 0,02 43,1100  0,01 0,02
    EUR 51,3556  0,01 0,02 51,3698  0,00 0,01

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес