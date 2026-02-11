Закон про кліматичні цілі до 2040 року отримав схвалення Європарламенту.

Закон, що встановлює нову обов'язкову проміжну мету на шляху до кліматичної нейтральності Євросоюзу, схвалений Європарламентом у вівторок, 10 лютого. Документ передбачає скорочення викидів парникових газів в ЄС до 2040 року на 90 відсотків у порівнянні з рівнем 1990 року.

Починаючи з 2036 року, однак, держави-члени ЄС зможуть додати на свій рахунок до п'яти процентних пунктів від необхідного обсягу скорочення викидів завдяки купівлі емісійних сертифікатів у третіх країнах. "Фактично країни ЄС повинні зменшити власні викиди парникових газів лише на 85 відсотків", - констатує агентство KNA.

Початок торгівлі емісійними сертифікатами в сферах будівель і транспорту переноситься з 2027 на 2028 рік. Очікується, що кожні два роки Єврокомісія повинна буде перевіряти, наскільки успішно Євросоюз рухається до поставлених кліматичних цілей. При цьому ЄК зможе вносити пропозиції про зміни на підставі новітніх даних з галузі науки і технологій.





Суперечки всередині ЄС щодо кліматичних цілей

Ухваленню Європарламентом закону про зміну проміжних кліматичних цілей ЄС передували тривалі дискусії з державами-членами. Деякі політики називали показник у 90 відсотків занадто високим, інші побоювалися лазівок у міжнародних розрахунках.

Тепер закон про зміну проміжних цілей на шляху до досягнення кліматичної нейтральності Євросоюзу має схвалити Рада ЄС, однак, як зазначає KNA, це вже формальність.





Мета ЄС: кліматична нейтральність до 2050 року

Парникові гази, наприклад вуглекислий газ, прискорюють процесзміни клімату. Саме тому ЄС поставив собі за мету досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Нову проміжну мету на цьому шляху, яка передбачає досягнення до 2040 року скорочення викидів парникових газів в ЄС на 90 відсотків у порівнянні з 1990 роком, назвав комісар ЄС з кліматичних дій Вопке Хукстра в лютому 2024 року.

У 2021 році ЄС законодавчо закріпив мету зробити європейську економіку і суспільство кліматично нейтральними до 2050 року. Закон ЄС про клімат також встановив першу проміжну мету - скоротити викиди парникових газів не менше ніж на 55 відсотків до 2030 року в порівнянні з 1990 роком. Законодавчий пакет Fit for 55 покликаний забезпечити досягнення цього показника.

Скорочення викидів на 90 відсотків до 2040 року відповідає зобов'язанням ЄС за Паризькою кліматичною угодою та рекомендаціям Науково-консультативної ради ЄС зі зміни клімату, яка в червні 2023 року рекомендувала ЄС скоротити викиди парникових газів на 90-95 відсотків до 2040 року. Паризька кліматична угода 2015 року спрямована на обмеження глобального потепління порогом у 1,5 градуса Цельсія в порівнянні з доіндустріальним періодом.