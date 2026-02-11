Правила надання притулку в ЄС стануть жорсткішими після рішення Європарламенту.

Європейський парламент (ЄП) остаточно схвалив нові, суворіші правила, що стосуються надання притулку в ЄС. У вівторок, 10 лютого, на пленарному засіданні в Страсбурзі 408 депутатів підтримали створення списку "безпечних третіх країн", якими тепер вважатимуться Бангладеш, Єгипет, Індія, Колумбія, Косово, Марокко і Туніс, повідомляється на сайті ЄП.

Проти затвердження списку "безпечних країн" висловилися 184 члени Європарламенту, утрималися ще 60. Створення такого переліку вплине на отримання притулку в ЄС. Заявки, подані вихідцями з цих країн, тепер оброблятимуться швидше і в більшості випадків відхилятимуться.

Крім того, безпечними країнами вважатимуться кандидати на вступ до ЄС (зокрема, Сербія і Туреччина), якщо в цих країнах немає війни або серйозних загроз для прав людини. Такі списки досі мали окремі країни-члени ЄС, зокрема Німеччина.

"Руандійська" модель: мігрантів зможуть відправляти до третіх країн

Крім того, Європарламент схвалив регламент застосування концепції "безпечних третіх країн". За нього проголосували 396 депутатів, проти висловилися 226, ще 30 утрималися. Нові правила дозволять країнам ЄС депортувати біженців до центрів надання притулку в країнах, до яких вони не мають жодного стосунку.

Така модель раніше була випробувана Великобританією і отримала назву "руандійської". Країни Євросоюзу можуть укладати угоди з третіми країнами про прийом прохачів притулку, які зможуть подавати там свої клопотання.

Серед іншого наголошується, що в проханні про притулок в ЄС також може бути відмовлено, якщо заявник проїхав через третю безпечну країну і міг би запросити "ефективний захист" там, або якщо у цієї країни є домовленість з ЄС про прийом осіб, які шукають притулку (за винятком неповнолітніх без супроводу).

Нові правила набудуть чинності в червні

Ці правила є частиною пакету заходів ЄС у сфері міграції та надання притулку, який повинен набути чинності в червні 2026 року. Деякі положення можуть застосовуватися і раніше. Це рішення ще потребує формального схвалення Європейської ради.

Раніше DW писала, що РФ і Білорусь у новій міграційній стратегії ЄС позиціонуються як ворожі держави, і хоча у візовій стратегії вони згадуються не прямо, видача віз їхнім громадянам може стати "недоцільною". При цьому і з РФ, і з Білоруссю у ЄС діє договір про реадмісію, тобто обидві ці держави, як і раніше, вважаються місцями, куди можна повертати мігрантів.

Так звані гуманітарні візи, як і раніше, можуть видаватися, але кожен випадок розглядається окремо на підставі виняткових особистих обставин. Але держави - члени ЄС не зобов'язані видавати гуманітарні візи особам, які бажають попросити притулок, хоча в індивідуальному порядку вони можуть бути видані, навіть якщо звичайні умови в'їзду не дотримано.