11.02.26
15:33
Анкара допустила можливість участі Туреччини в ядерній гонці на тлі дій Ірану.
08:15 11.02.2026 |
Туреччина може бути змушена приєднатися до регіональної ядерної гонки, якщо Іран продовжить рух у бік створення ядерної зброї.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Bloomberg.
За його словами, Анкара не зацікавлена в порушенні хиткого балансу сил на Близькому Сході, оскільки це може спровокувати масштабну ядерну конкуренцію. Водночас Фідан визнав, що у разі загострення ситуації Туреччина може не мати альтернатив.
"Ми не хочемо порушувати баланс у регіоні, який і без того є вразливим. Але якщо це станеться, ми, ймовірно, неминуче будемо змушені приєднатися до тієї ж гонки", - заявив чиновник, коментуючи можливі наслідки розвитку іранської ядерної програми.
Заяви Фідана пролунали на тлі зусиль США та їхніх союзників, спрямованих на недопущення створення Іраном ядерної зброї. Туреччина при цьому неодноразово звинувачувала Ізраїль у володінні ядерним арсеналом, вважаючи це фактором дестабілізації регіону. Ізраїль традиційно не підтверджує і не заперечує наявність ядерної зброї.
Глава МЗС наголосив, що питання ядерних озброєнь слід розглядати "у ширшому стратегічному контексті", назвавши його проблемою найвищого рівня. Він підкреслив, що Туреччина не має програми створення ядерної зброї та є стороною "Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Водночас країна розвиває цивільну ядерну енергетику і наразі будує першу з трьох атомних електростанцій.
Ядерна програма Ірану та "ефект доміно"
Аналітики Bloomberg Economics попереджають, що військова ядерна програма Ірану може запустити "ефект доміно" у регіоні. Зокрема, Саудівська Аравія вже заявляла про готовність розвивати власну ядерну програму, хоча наразі не має необхідних технологічних можливостей.
Інтерес до розширення цивільних ядерних програм також демонструють Туреччина та Єгипет, що потенційно несе ризики поширення ядерних технологій.
Слід зазначити, що Туреччина залишається важливим елементом ядерної інфраструктури НАТО. На авіабазі Інджирлік у провінції Адана раніше зберігалися десятки ядерних боєприпасів США, однак Анкара не має права самостійно їх використовувати або розміщувати.
Коментуючи переговори між США та Іраном, які відбулися в Омані та мають продовжитися найближчим часом, Фідан заявив, що авіаудари не здатні призвести до зміни режиму в Тегерані. За його словами, Близький Схід не витримає ще одного масштабного конфлікту.
"Вони не створюють атомну бомбу", - заявив Фідан, говорячи про Іран.
Водночас він припустив, що сумніви щодо готовності США виконувати свої безпекові зобов'язання перед союзниками можуть у перспективі спровокувати нову ядерну гонку не лише на Близькому Сході, а й у Європі та Азії.
Загострення між Іраном та США
Нагадаємо, наразі Іран та США переживають кризу у відносинах, зокрема через те, що Вашингтон вимагав від Тегерану відмову від запасів урану, збагаченого до 60% - адже це недалеко від показника 90%, який вважається придатним для виготовлення ядерної зброї.
Однак в Ірані продовжують наполягати на збереженні свого права на збагачення ядерного палива, хоча Тегеран, як повідомлялось 10 лютого, допустив розбавлення урану, збагаченого до 60% - лише у разі повного скасування фінансових санкцій.
У минулому році США та Іран провели п'ять раундів переговорів щодо обмеження ядерної програми Тегерана, але процес зійшов нанівець через розбіжності щодо збагачення урану.
Поки що не визначено дату та місце проведення наступного раунду переговорів між Іраном і США.
