За інформацією Spiegel, Німеччина витратить близько €500 млн на закупівлю тисяч дронів-камікадзе.

Міністерство оборони Німеччини планує у прискореному порядку закупити тисячі дронів-камікадзе виробництва двох німецьких компаній для потреб Бундесверу на загальну суму близько 536 млн євро.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Der Spiegel.

"Міністерство оборони Німеччини, за інформацією Der Spiegel, у прискореному порядку планує закупити тисячі дронів-камікадзе на загальну суму понад пів мільярда євро. Вони мають уражати цілі з використанням штучного інтелекту", - йдеться у статті.

За інформацією видання, йдеться про закупівлю так званих баражуючих боєприпасів (loitering munition) - ударних безпілотників-камікадзе - у двох німецьких стартапів: Helsing та Stark Defence. Відповідні подання вже передані на розгляд Бундестагу, оскільки всі оборонні закупівлі вартістю понад 25 млн євро потребують погодження бюджетного комітету парламенту.

Зазначається, що нові дрони призначені, передусім, для танкової бригади 45 Бундесверу, яка формується в Литві на східному фланзі НАТО. Їх використання має суттєво підвищити бойову спроможність бригади, що розглядається як елемент стримування потенційної агресії Росії.

Однією з моделей є дрон Virtus компанії Stark Defence, який здатен вертикально злітати без катапульти, нести бойову частину до 5 кг і, за результатами випробувань, пробивати понад 80 см броньованої сталі. Інша модель - HX-2 компанії Helsing - є компактнішою, запускається з катапульти та вже проходила випробування в Україні з урахуванням бойового досвіду. Обидві системи використовують програмне забезпечення зі штучним інтелектом для наведення та здатні діяти в умовах радіоелектронного придушення.

Як зазначає Der Spiegel, закупівля дронів здійснюється в нетипово стислі строки для Міністерства оборони ФРН: постачання має розпочатися вже до кінця 2026 року. Новий формат контрактів передбачає постійну технічну модернізацію систем у процесі експлуатації.

Наразі Бундесвер має лише розвідувальні дрони - від надлегкої Black Hornet (18 г, 25 хвилин польоту) до великої Heron TP (14 м, понад 27 годин у повітрі). Бойових дронів, здатних уражати віддалені цілі, у Бундесверу наразі немає.