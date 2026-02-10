Трамп, Європа, Росія — ключові висновки Мюнхенської доповіді, що здивували експертів.

"Іде руйнування". Так можна перекласти назву Мюнхенської доповіді з
безпеки, представленої в понеділок, 9 січня, за лічені дні до відкриття в
Німеччині однойменної конференції. Слон на обкладинці - символ Республіканської партії США - натяк на головну тему, руйнівну політику президента США Дональда Трампа. Що далі у відносинах Америки і Європи після промови Трампа в Давосі і кризи довкола Гренландії? Ця тема обіцяє стати головною на форумі у столиці Баварії, на який зберуться десятки світових лідерів.
Європа без американської "парасольки"
Мюнхенській конференції з безпеки
(MSC) вже за 60, щорічні доповіді - відносно нове явище, це дітище її
багаторічного й нинішнього голови, колишнього німецького дипломата Вольфґанґа Ішинґера
(Wolfgang Ischinger). Доповідь 2026 року - одна з найпесимістичніших за
останні роки. Якщо попередні покоління союзників США могли покладатися
не тільки на "американську силу", а й на загальне розуміння принципів
світового ладу, то сьогодні це "здається набагато менш" надійним, пише
Ішинґер у вступному слові. У самій доповіді є більш однозначне
формулювання: "ера", коли Європа процвітала під американською
"парасолькою" безпеки, "закінчилася".
Що далі? Доповідь не дає чіткої відповіді, у тому числі і тому, що
американський підхід до європейської безпеки сприймається як
"нестійкий", що коливається між "підтримкою і примусом". Але перспективи
можна оцінити песимістично. Один із варіантів - світ може рухатися в
бік політики, коли "регіональні гегемони" домінують і "встановлюють
правила у своїх сферах впливу", - говориться в доповіді.
Що сказано в доповіді про війну Росії проти України?
Україну, проти якої Росія веде повномасштабну війну
майже чотири роки, у доповіді названо "однією з перших жертв" світового
ладу нового типу. "Замість того, щоб ставитися до неї в першу чергу як
до питання суверенітету і міжнародного права, війна ризикує бути
переформатована як предмет переговорів сильних лідерів, в яких
територія, гарантії безпеки і навіть природні ресурси стають розмінною
монетою", - ідеться в доповіді. У цих умовах європейці змушені
пристосовуватися, але по відношенню не до Росії, а до Вашингтона. Як
зазначають автори, це вимагає конкретних дій, оскільки "надія - це не
стратегія". Крім того, "конфронтація довкола Гренландії" показала межі
спроб пристосуватися.
Темі війни Росії проти України в доповіді цього разу приділено менше
уваги, ніж у попередні роки. Москва не демонструє намірів закінчити
війну, констатують автори. Вони відзначають, що Європа продовжує
підтримувати Україну, але при цьому рухається з різною швидкістю, є
розподіл між фінансово сильнішими країнами північного сходу і південним
заходом континенту, де держави не можуть собі дозволити збільшити
витрати на оборону. Невдала спроба використати для допомоги Києву заморожені в ЄС російські активи показала "обмеження колективної європейської відповіді перед лицем російського залякування".
Індекс безпеки: Росію сприймають як менший ризик
Незважаючи на те, що в Європі називають спробами залякування з боку
Москви, громадяни найбільших західних країн, схоже, в цілому почали
вбачати менше небезпеки з боку РФ.
Це показав Мюнхенський індекс безпеки (Munich Security Index) про
сприйняття ризиків у світі, який з 2021 року став частиною доповіді.
Цього разу репрезентативні опитування було проведено в листопаді 2025
року в 11 країнах, які можна розділити на дві групи - G7 (провідні
промислові країни Заходу) і BRICS мінус Росія (Бразилія, Індія, Китай,
ПАР). Серед запропонованих на вибір "ризиків" - як окремі країни, так і
економічні, військові або соціальні аспекти, від дезінформації до
застосування ядерної зброї або нестачі їжі. Індекс об'єднує кілька
показників, від загальної оцінки ризиків до готовності їм протистояти.
Одна з головних змін за минулий рік - у більшості країн G7 зросло
сприйняття ризиків з боку США. Можна припустити, що показник був би ще
вищим, якби опитування проводилося в січні 2026 року, після подій у Венесуелі та кризи довкола Гренландії.
Автори доповіді звертають увагу на те, що сприйняття загрози з боку
Росії в очах респондентів відчутно зменшилося. У країнах Великої сімки у
списку 32 "найсерйозніших ризиків" РФ опустилася з другого на восьме
місце. Цей результат виглядає незвично, оскільки опитування проводилося
вже після того, як бойові російські дрони у вересні 2025 року вперше
залетіли на територію сусідньої з Німеччиною Польщі і були збиті
літаками НАТО, а у відбитті пасивно брали участь і німецькі батареї ППО.
Тоді ж російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, а
ймовірно російські безпілотники вперше паралізували роботу декількох
європейських цивільних аеропортів, включаючи Мюнхен. Але питання про
ризик атак безпілотників або саботажу не включено в Мюнхенський індекс.
В абсолютному вираженні Росія, як і раніше, сприймається як "набагато
більша загроза, ніж США", причому у всіх опитаних країнах, говориться в
доповіді. Виняток - Китай та Індія, де ставлення до РФ традиційно
позитивне.
Серед країн G7 на першому місці в оцінці ризиків з боку Росії - Німеччина
(71 пункт), хоча за минулий рік цей показник знизився на сім пунктів. У
рейтингу ризиків Росія у сприйнятті німців посідає четверте місце. У
першій трійці - кібератаки, зростання нерівності та радикальний
ісламський тероризм.
У цілому, говорячи про виклики, що стоять перед Європою, автори
доповіді закликають європейські країни діяти більш рішуче і наводять у
приклад окремі групи, які вони називають "авангардом", такі як формат
"Веймар плюс" (Франція, Німеччина, Польща, Великобританія) або
"європейська п'ятірка" (ті ж країни плюс Італія). Нерішучість
означатиме, що Європа ризикує залишитися "в сірій зоні між сферами
впливу, що конкурують".