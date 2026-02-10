ЄС націлився на порти третіх країн, що перевалюють нафту РФ, — серед них Кулеві.

Євросоюз уперше запропонував включити до санкційного списку порти в третіх країнах - грузинський Кулеві та індонезійський Каримун, які обробляють російську нафту. Про це пише Reuters.

Ці заходи є частиною 20-го пакета санкцій ЄС через війну Росії в Україні. Пакет був спільно підготовлений дипломатичною службою ЄС (EEAS) та Європейською комісією і в понеділок, 9 лютого, представлений країнам ЄС.

Для ухвалення пакета буде потрібно одностайне схвалення всіх країн ЄС.

Нафтовий термінал Кулеві на чорноморському узбережжі Грузії, пояснюють у ЄС, фігурує у ланцюжку приймання та транзиту російської нафти. Терміналом управляє азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR, його щорічна пропускна спроможність досягає 10 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що робить Кулеві помітним вузлом регіональної логістики.

Раніше Reuters писало, що Росія вперше постачила нафту до Грузії на новий нафтопереробний завод у Кулеві в жовтні 2025 року.

Пакет також включає перехід від стелі цін G7 до повної заборони обслуговування в морі для танкерів з російською нафтою, заборону на імпорт нікелю, залізної руди, міді, алюмінію та інших металів.

Також уперше ЄС застосує інструмент проти обходу санкцій щодо третьої країни. Нові обмеження забороняють продаж верстатів для обробки металу та засобів комунікації для передачі голосу, зображень і даних (модеми, маршрутизатори) до Киргизстану.

Крім того, ЄС запропонував додати два киргизькі банки - Keremet та OJSC Capital Bank of Central Asia - до списку санкцій за надання послуг з російськими криптоактивами, а також банки з Лаосу та Таджикистану, одночасно виключивши два китайські банки. Якщо пропозиція буде затверджена, зазначені банки не зможуть проводити операції з фізичними та юридичними особами з ЄС.

До своєї системи санкцій, що включає заморожування активів і заборону на поїздки, EEAS запропонувала додати 30 фізичних осіб та 64 компанії. Серед них - Башнєфть, дочірня компанія російського нафтового гіганта Роснєфть, а також вісім російських нафтопереробних заводів, серед яких два великі підприємства під контролем Роснєфті - у Туапсе та Сизрані.