Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС націлився на порти третіх країн, що перевалюють нафту РФ, — серед них Кулеві.

Євросоюз уперше запропонував включити до санкційного списку порти в третіх країнах - грузинський Кулеві та індонезійський Каримун, які обробляють російську нафту. Про це пише Reuters.

Ці заходи є частиною 20-го пакета санкцій ЄС через війну Росії в Україні. Пакет був спільно підготовлений дипломатичною службою ЄС (EEAS) та Європейською комісією і в понеділок, 9 лютого, представлений країнам ЄС.

Для ухвалення пакета буде потрібно одностайне схвалення всіх країн ЄС.

Нафтовий термінал Кулеві на чорноморському узбережжі Грузії, пояснюють у ЄС, фігурує у ланцюжку приймання та транзиту російської нафти. Терміналом управляє азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR, його щорічна пропускна спроможність досягає 10 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що робить Кулеві помітним вузлом регіональної логістики.

Раніше Reuters писало, що Росія вперше постачила нафту до Грузії на новий нафтопереробний завод у Кулеві в жовтні 2025 року.

Пакет також включає перехід від стелі цін G7 до повної заборони обслуговування в морі для танкерів з російською нафтою, заборону на імпорт нікелю, залізної руди, міді, алюмінію та інших металів.

Також уперше ЄС застосує інструмент проти обходу санкцій щодо третьої країни. Нові обмеження забороняють продаж верстатів для обробки металу та засобів комунікації для передачі голосу, зображень і даних (модеми, маршрутизатори) до Киргизстану.

Крім того, ЄС запропонував додати два киргизькі банки - Keremet та OJSC Capital Bank of Central Asia - до списку санкцій за надання послуг з російськими криптоактивами, а також банки з Лаосу та Таджикистану, одночасно виключивши два китайські банки. Якщо пропозиція буде затверджена, зазначені банки не зможуть проводити операції з фізичними та юридичними особами з ЄС.

До своєї системи санкцій, що включає заморожування активів і заборону на поїздки, EEAS запропонувала додати 30 фізичних осіб та 64 компанії. Серед них - Башнєфть, дочірня компанія російського нафтового гіганта Роснєфть, а також вісім російських нафтопереробних заводів, серед яких два великі підприємства під контролем Роснєфті - у Туапсе та Сизрані.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес