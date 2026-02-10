Фінансові новини
Венс: США інвестують $9 млрд у сферу ядерної енергетики Вірменії
08:12 10.02.2026 |
США інвестують $9 млрд у сферу ядерної енергетики Вірменії, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Сьогодні ми підписали заяву про завершення переговорів щодо угоди про співпрацю в ядерній сфері, відомої як "Угода 123". Це відкриє шлях для вірменських і американських компаній у реалізації майбутніх програм. Йдеться про початкові інвестиції в розмірі $5 млрд, в подальшому - ще $4 млрд", - сказав Венс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном в Єревані в понеділок.
За його словами, це взаємовигідна програма для енергетичної стабільності та безпеки як для США, так і Вірменії.
"Це означає малі модульні реактори, тобто американські технології прийдуть до Вірменії", - додав віцепрезидент США.
