Венс: США інвестують $9 млрд у сферу ядерної енергетики Вірменії

США інвестують $9 млрд у сферу ядерної енергетики Вірменії, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Сьогодні ми підписали заяву про завершення переговорів щодо угоди про співпрацю в ядерній сфері, відомої як "Угода 123". Це відкриє шлях для вірменських і американських компаній у реалізації майбутніх програм. Йдеться про початкові інвестиції в розмірі $5 млрд, в подальшому - ще $4 млрд", - сказав Венс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном в Єревані в понеділок.

За його словами, це взаємовигідна програма для енергетичної стабільності та безпеки як для США, так і Вірменії.

"Це означає малі модульні реактори, тобто американські технології прийдуть до Вірменії", - додав віцепрезидент США.

