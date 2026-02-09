Авторизация

США скасували додаткове 25% мито для Індії, введене через російську нафту — Трамп.

Президент США Дональд Трамп скасував додаткове мито у 25% на товари з Індії, яке він запровадив у серпні 2025 року через купівлю країною російської нафти. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Індія взяла на себе зобов'язання припинити прямий і непрямий імпорт нафти з Російської Федерації, заявила про намір купувати енергетичні продукти США, а також нещодавно погодилася на рамкову угоду зі Сполученими Штатами щодо розширення оборонної співпраці на наступні 10 років", - йдеться у виконавчому указі Трампа.

Президент заявив, що дійшов висновку про достатні кроки з боку Індії для реагування на ситуацію і вирішив скасувати додаткове мито. Указ набуде чинності у суботу, 7 лютого.

Окрім того, США та Індія скоротять так зване "взаємне" мито, яке стягується з товарів з Індії, довівши ефективну митну ставку до 18%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія, США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0487
  0,0918
 0,21
EUR
 1
 50,7630
  0,1342
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9200  0,07 0,17 42,9500  0,08 0,18
EUR 50,9330  0,22 0,44 50,9472  4,84 8,68

