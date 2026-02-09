Фінансові новини
- 09.02.26
- 12:09
RSS
мапа сайту
США скасували додаткове 25% мито для Індії, введене через російську нафту — Трамп.
08:18 09.02.2026 |
Президент США Дональд Трамп скасував додаткове мито у 25% на товари з Індії, яке він запровадив у серпні 2025 року через купівлю країною російської нафти. Про це повідомила пресслужба Білого дому.
"Індія взяла на себе зобов'язання припинити прямий і непрямий імпорт нафти з Російської Федерації, заявила про намір купувати енергетичні продукти США, а також нещодавно погодилася на рамкову угоду зі Сполученими Штатами щодо розширення оборонної співпраці на наступні 10 років", - йдеться у виконавчому указі Трампа.
Президент заявив, що дійшов висновку про достатні кроки з боку Індії для реагування на ситуацію і вирішив скасувати додаткове мито. Указ набуде чинності у суботу, 7 лютого.
Окрім того, США та Індія скоротять так зване "взаємне" мито, яке стягується з товарів з Індії, довівши ефективну митну ставку до 18%.
