Норвегія надала Україні новий внесок 86,4 млн євро на підтримку енергетики - Шмигаль
10:50 06.02.2026 |
Норвегія підписала новий внесок у розмірі 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний обсяг своєї допомоги до 163,6 млн євро, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, ці кошти допоможуть відновити критично важливі енергетичні об'єкти, пошкоджені внаслідок російських атак, і підтримати Україну під час суворої зими.
"Фонд, який адмініструє Секретаріат Енергетичного Співтовариства, залишається надійним механізмом швидкої та прозорої допомоги - мобілізовано понад 1,7 млрд євро від 36 донорів і забезпечено постачання критичного обладнання по всій Україні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Х.
ТОП-НОВИНИ
