Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія надала Україні новий внесок 86,4 млн євро на підтримку енергетики - Шмигаль

Норвегія підписала новий внесок у розмірі 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний обсяг своєї допомоги до 163,6 млн євро, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти допоможуть відновити критично важливі енергетичні об'єкти, пошкоджені внаслідок російських атак, і підтримати Україну під час суворої зими.

"Фонд, який адмініструє Секретаріат Енергетичного Співтовариства, залишається надійним механізмом швидкої та прозорої допомоги - мобілізовано понад 1,7 млрд євро від 36 донорів і забезпечено постачання критичного обладнання по всій Україні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1405
  0,0290
 0,07
EUR
 1
 50,8972
  0,1378
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1650  0,03 0,07 43,1950  0,03 0,07
EUR 50,9044  0,01 0,02 60,9269  10,02 19,68

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес