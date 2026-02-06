Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Amazon отримав штраф у Німеччині через обмеження цін для конкурентів.

Німецький антимонопольний регулятор ужив заходів проти Amazon через незаконні цінові обмеження для продавців на платформі. Компанія блокувала товари конкурентів, якщо їхня ціна перевищувала встановлений поріг. Про це повідомляє Die Zeit.

Федеральне картельне відомство Німеччини вимагає від Amazon 59 мільйонів євро за порушення антимонопольного законодавства. Це перший випадок, коли регулятор використовує механізм конфіскації прибутку, отриманого внаслідок антиконкурентної поведінки.

Amazon не дозволяла продавцям на своєму маркетплейсі встановлювати ціни вище певного рівня. Товари, що не відповідали цим вимогам, зникали з платформи.

"Amazon безпосередньо конкурує з іншими продавцями на торговельному майданчику на своїй платформі", - заявив президент Картельного відомства Андреас Мундт.

Він наголосив, що вплив на ціноутворення конкурентів дозволений лише у виняткових випадках, наприклад, у разі завищенні цін.

Картельне відомство підкреслило, що сума в 59 мільйонів євро є попередньою, оскільки порушення продовжується.

На Amazon Marketplace припадає 60% онлайн-продажів у роздрібній торгівлі Німеччини. З них 60% генерують сторонні продавці, решту - сама компанія.

Генеральний директор Amazon Germany Рокко Браунігер уже заявив про намір подати апеляцію.

"Якщо Amazon тепер буде зобов'язана лише рекламувати неконкурентні або навіть ціни зловживання в магазині, це призведе до поганого досвіду покупок", - пояснив Браунігер.

Він також звинуватив Картельне відомство у створенні унікального німецького регулювання, що "прямо суперечить стандартам конкурентного права ЄС".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Бізнес