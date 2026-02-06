Фінансові новини
- |
- 06.02.26
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Amazon отримав штраф у Німеччині через обмеження цін для конкурентів.
10:26 06.02.2026 |
Німецький антимонопольний регулятор ужив заходів проти Amazon через незаконні цінові обмеження для продавців на платформі. Компанія блокувала товари конкурентів, якщо їхня ціна перевищувала встановлений поріг. Про це повідомляє Die Zeit.
Федеральне картельне відомство Німеччини вимагає від Amazon 59 мільйонів євро за порушення антимонопольного законодавства. Це перший випадок, коли регулятор використовує механізм конфіскації прибутку, отриманого внаслідок антиконкурентної поведінки.
Amazon не дозволяла продавцям на своєму маркетплейсі встановлювати ціни вище певного рівня. Товари, що не відповідали цим вимогам, зникали з платформи.
"Amazon безпосередньо конкурує з іншими продавцями на торговельному майданчику на своїй платформі", - заявив президент Картельного відомства Андреас Мундт.
Він наголосив, що вплив на ціноутворення конкурентів дозволений лише у виняткових випадках, наприклад, у разі завищенні цін.
Картельне відомство підкреслило, що сума в 59 мільйонів євро є попередньою, оскільки порушення продовжується.
На Amazon Marketplace припадає 60% онлайн-продажів у роздрібній торгівлі Німеччини. З них 60% генерують сторонні продавці, решту - сама компанія.
Генеральний директор Amazon Germany Рокко Браунігер уже заявив про намір подати апеляцію.
"Якщо Amazon тепер буде зобов'язана лише рекламувати неконкурентні або навіть ціни зловживання в магазині, це призведе до поганого досвіду покупок", - пояснив Браунігер.
Він також звинуватив Картельне відомство у створенні унікального німецького регулювання, що "прямо суперечить стандартам конкурентного права ЄС".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Норвегія надала Україні новий внесок 86,4 млн євро на підтримку енергетики - Шмигаль
|Туск заявив, що Польща не підтримає мир за рахунок інтересів України.
|Amazon отримав штраф у Німеччині через обмеження цін для конкурентів.
|Через напруження у відносинах зі США Канада може відмовитися від купівлі F-35.
|Польща може передати Україні МіГи в обмін на безпілотники — Туск.
|Військова підтримка України: Фінляндія готує пакет майже на €43 млн.
Бізнес
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг