Нафтогазові доходи Росії в січні впали на 50% порівняно з минулим роком

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в січні цього року впали на 50,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, опинившись на мінімумі з липня 2020 року.

Як свідчать дані Мінфіну РФ, нафтогазові доходи, що забезпечують близько чверті надходжень до державної скарбниці, минулого місяця знизилися до 393,3 млрд руб., що на 396 млрд руб. нижче за підсумки січня 2025 року, передає The Moscow Times.

Порівняно з груднем дохои від нафти й газу ‍знизилися на 12,2%, або на 54,5 ‌млрд руб.

Причини падіння

Як зазначається, нафтогазові доходи РФ перебувають під тиском низької вартості російської нафти та міцного рубля.

Російський бюджет на 2026 рік зверстаний виходячи з прогнозу доходів від нафти і газу в 8,92 трлн руб. за ціни нафти марки Urals $59 за барель і обмінного курсу в 92,2 руб. за $1, що значно вище поточних рівнів.

У грудні рубльова ціна на нафту, на основі якої рахуються податки січня, склала 3073 руб. за барель проти закладених до бюджету 5440 руб. за барель.

За підсумками 2025 року нафтогазові доходи Росії просіли на 24% рік до року, до 8,48 трлн руб., мінімуму з 2020 року.

Прогноз на поточний рік

Раніше заступник міністра фінансів Росії Владімір Количов заявв, що нафтогазові доходи російського бюджету 2026 року можуть виявитися "набагато нижчими" запланованого рівня.

За словами Количова, "компенсувати" сировинну ренту російська влада має намір за рахунок Фонду національного добробуту (ФНД).

Зрештою,за даними аналітиків, "гроші ФНД цього року можуть закінчитися". Станом на 1 січня у фонді залишалося 4,1 трлн руб. ліквідних активів - тобто вільних, не витрачених коштів.

Латання "дірки"

Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України запаси золота у ФНД скоротилися на 71% - з 554 тонн до 160 тонн. Із запасів валюти залишилися лише китайські юані приблизно на $30 млрд - найменше з моменту створення ФНД у 2008 році.

Щоб покрити доходи, що випадають, Мінфіну РФ доведеться вилучити з ФНД близько 3 трлн руб., ще близько 700 млрд руб. піде на витрати на інвестиції.

Таким чином це залишить у фонді лише 400 млрд руб. - суму, що покриває приблизно 3-4 дні видатків федерального бюджету.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії минулого року досяг рекордних 5,65 трлн руб. ($72,77 млрд). Уномінальному вираженні "дірка" в скарбниці стала максимальною щонайменше з 2006 року.

Ціни на російську нафту

У грудні, за даними Мінекономрозвитку РФ, середня вартість барелю нафти сорту Urals впала до 5-річного мінімуму в $39.

У січні російські нафтовики змушені давати знижки до 50%, щоб продати сировину до Індії та Китаю.

За даними Bloomberg, ціни на Urals просіли до $35-37 за барель, тоді як до бюджету РФ закладено $59.