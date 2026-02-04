Європа вибудовує систему притягнення Росії до відповідальності — заява голови ЄСПЛ

Наразі у Європі вибудовується система притягнення Росії до відповідальності.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова голова Європейського суду з прав людини Матіас Гійомар, передає Цензор.НЕТ.

"Вибудовується ціла система, щоб притягнути Росію до відповідальності. І ви знаєте, що в Раді Європи та за її ініціативи було розпочато низку кроків: і Реєстр збитків, і комісія з відшкодування збитків, а також Спеціальний трибунал.

Він повинен, зрештою, розглянути кримінальну відповідальність певних осіб, які вчинили злочин агресії. Бо, як відомо, ми не судимо за злочин агресії окремих людей, ми можемо судити держави. І тому тепер маємо інституційні механізми, які ідеально доповнюють один одного", - пояснив він.

Гійомар також назвав виключення Росії з Ради Європи політичною реакцією.

Водночас було припинено юрисдикцію ЄСПЛ щодо Росії з 16 вересня 2022 року.

"Але ми супроводили це рішення, я б сказав, історичним вибором. Ми вирішили зберегти нашу залишкову юрисдикцію над усіма справами, що на той час були незавершеними проти Росії, тобто порушеними до 16 вересня.

А отже, також період з лютого до вересня, тобто після повномасштабного вторгнення в Україну, а також тими, які можуть виникнути протягом шести місяців після цього періоду. Це історичний вибір. На той час у Суді було близько 16 000 справ, що стосувалися Росії. Ми розглянули більше ніж половину з них і будемо продовжувати. Сподіваюся, цього року розглянемо всі російські справи, які досі в нас є", - додав голова ЄСПЛ.