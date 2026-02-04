Фінансові новини
- |
- 04.02.26
- |
- 20:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європа вибудовує систему притягнення Росії до відповідальності — заява голови ЄСПЛ
13:36 04.02.2026 |
Наразі у Європі вибудовується система притягнення Росії до відповідальності.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова голова Європейського суду з прав людини Матіас Гійомар, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вибудовується ціла система, щоб притягнути Росію до відповідальності. І ви знаєте, що в Раді Європи та за її ініціативи було розпочато низку кроків: і Реєстр збитків, і комісія з відшкодування збитків, а також Спеціальний трибунал.
Він повинен, зрештою, розглянути кримінальну відповідальність певних осіб, які вчинили злочин агресії. Бо, як відомо, ми не судимо за злочин агресії окремих людей, ми можемо судити держави. І тому тепер маємо інституційні механізми, які ідеально доповнюють один одного", - пояснив він.
Гійомар також назвав виключення Росії з Ради Європи політичною реакцією.
Водночас було припинено юрисдикцію ЄСПЛ щодо Росії з 16 вересня 2022 року.
"Але ми супроводили це рішення, я б сказав, історичним вибором. Ми вирішили зберегти нашу залишкову юрисдикцію над усіма справами, що на той час були незавершеними проти Росії, тобто порушеними до 16 вересня.
А отже, також період з лютого до вересня, тобто після повномасштабного вторгнення в Україну, а також тими, які можуть виникнути протягом шести місяців після цього періоду. Це історичний вибір. На той час у Суді було близько 16 000 справ, що стосувалися Росії. Ми розглянули більше ніж половину з них і будемо продовжувати. Сподіваюся, цього року розглянемо всі російські справи, які досі в нас є", - додав голова ЄСПЛ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафтогазові доходи Росії в січні впали на 50% порівняно з минулим роком
|Європа вибудовує систему притягнення Росії до відповідальності — заява голови ЄСПЛ
|Новий конкурс від Франції на €71 млн для відновлення України стартує у лютому.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.
|Трамп про «енергетичне перемир’я»: путін дотримав свого слова
Бізнес
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.