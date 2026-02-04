Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європа вибудовує систему притягнення Росії до відповідальності — заява голови ЄСПЛ

Наразі у Європі вибудовується система притягнення Росії до відповідальності.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова голова Європейського суду з прав людини Матіас Гійомар, передає Цензор.НЕТ.


Подробиці

"Вибудовується ціла система, щоб притягнути Росію до відповідальності. І ви знаєте, що в Раді Європи та за її ініціативи було розпочато низку кроків: і Реєстр збитків, і комісія з відшкодування збитків, а також Спеціальний трибунал.

Він повинен, зрештою, розглянути кримінальну відповідальність певних осіб, які вчинили злочин агресії. Бо, як відомо, ми не судимо за злочин агресії окремих людей, ми можемо судити держави. І тому тепер маємо інституційні механізми, які ідеально доповнюють один одного", - пояснив він.

Гійомар також назвав виключення Росії з Ради Європи політичною реакцією.

Водночас було припинено юрисдикцію ЄСПЛ щодо Росії з 16 вересня 2022 року.

"Але ми супроводили це рішення, я б сказав, історичним вибором. Ми вирішили зберегти нашу залишкову юрисдикцію над усіма справами, що на той час були незавершеними проти Росії, тобто порушеними до 16 вересня.

А отже, також період з лютого до вересня, тобто після повномасштабного вторгнення в Україну, а також тими, які можуть виникнути протягом шести місяців після цього періоду. Це історичний вибір. На той час у Суді було близько 16 000 справ, що стосувалися Росії. Ми розглянули більше ніж половину з них і будемо продовжувати. Сподіваюся, цього року розглянемо всі російські справи, які досі в нас є", - додав голова ЄСПЛ. 
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1695
  0,0233
 0,05
EUR
 1
 51,0350
  0,0848
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9234  0,17 0,40 43,5000  0,18 0,42
EUR 50,7778  0,11 0,22 51,4956  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0900  0,11 0,25 43,1200  0,11 0,25
EUR 50,9194  0,06 0,12 50,9462  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес