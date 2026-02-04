Фінансові новини
04.02.26
20:27
Франція готує обмеження VPN з метою захисту дітей у соцмережах.
09:09 04.02.2026 |
Франція розглядає можливість запровадження обмежень на використання VPN у межах ширшої кампанії, спрямованої на недопущення неповнолітніх до соціальних мереж. Ідея з'явилася на тлі просування урядом законопроєкту, який передбачає заборону користування соцмережами для осіб молодших за 15 років. Про це пише Engadget.
Про потенційні подальші кроки заявила делегована міністерка з питань штучного інтелекту та цифрових технологій Анн Ле Генанфф під час ефіру на громадському мовнику Franceinfo. За її словами, якщо нове законодавство допоможе "захистити дуже велику більшість дітей", влада готова рухатися далі, а VPN уже є "наступною темою" для розгляду.
Віртуальні приватні мережі можуть дозволити підліткам обходити блокування соцмереж, маскуючи їхнє місцеперебування або вік. Подібну тенденцію вже спостерігали у Великій Британії, де після запровадження вікових обмежень на онлайн-контент різко зріс попит на VPN-сервіси. Водночас такі інструменти широко використовуються для захисту приватності в інтернеті, а вимоги обов'язкової вікової перевірки з передачею персональних даних можуть суттєво зменшити їхню привабливість для користувачів.
Сам законопроєкт у Франції поки перебуває на стадії розгляду. Минулого тижня Національні збори підтримали ініціативу більшістю голосів - 116 проти 23, що дозволило передати документ на подальше обговорення до Сенату. Хоча одна заява посадовиці не означає неминучої заборони VPN, вона демонструє напрям, у якому можуть рухатися частина французьких політиків.
Втім, пропозиції вже викликали занепокоєння серед критиків, які вважають, що заходи із захисту дітей ризикують надмірно обмежити цифрові свободи та наблизитися до більш жорсткого регулювання інтернету.
