«Три рівні» гарантій безпеки для України — заява Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Росія не напала знову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.

За словами Рюте, коли йдеться про гарантії безпеки, то є три рівні.


Перший

"Перший - зміцнення українського війська. Перша лінія захисту від росіян. І ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готовим до відсічі", - пояснив він.


Другий

"Коаліція охочих" під керівництво європейців, зокрема Франції, партнерів НАТО, які спільно працюють заради того, щоб забезпечити, що українська армія має все необхідне", - зазначив генсек.


Третій

"Сполучені Штати готові долучитися до механізму "back stop" (пересторога). ... Сполучені Штати презентують певний пакет, який має бути таким, щоб Росія не повторила свою агресію. Це наш спільний намір", - додав Рютте.

За його словами, намір щодо гарантій безпеки є досить сильним. 
За матеріалами: Цензор
 

