Опубліковано документ: відмова ЄС від російського газу набуде чинності 3 лютого.

В Офіційному журналі Євросоюзу 2 лютого опублікували регламент REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного газу і СПГ.


Про це повідомила пресслужба ЄС, передає Укрінформ.

«Опублікований сьогодні регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з Росії. Це рішення, прийняте наприкінці минулого року, має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року», - йдеться в повідомленні ЄС.

Зазначається, після публікації в Офіційному журналі регламент REPowerEU набирає чинності наступного дня, 3 лютого.

Регламент забороняє наступне:

  • з 25 квітня 2026 року: короткострокові контракти на скраплений природний газ (СПГ);
  • з 17 червня 2026 року: короткострокові контракти на трубопровідний газ;
  • з 1 січня 2027 року: довгострокові контракти на імпорт СПГ;
  • з 30 вересня 2027 року: імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

    • У виняткових випадках держави-члени можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища заповнені нижче необхідного рівня, повідомили у пресслужбі ЄС.
    Ключові теги: ЄС, Росія
     

