Опубліковано документ: відмова ЄС від російського газу набуде чинності 3 лютого.
08:34 03.02.2026
В Офіційному журналі Євросоюзу 2 лютого опублікували регламент REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного газу і СПГ.
Про це повідомила пресслужба ЄС, передає Укрінформ.
«Опублікований сьогодні регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з Росії. Це рішення, прийняте наприкінці минулого року, має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року», - йдеться в повідомленні ЄС.
Зазначається, після публікації в Офіційному журналі регламент REPowerEU набирає чинності наступного дня, 3 лютого.
Регламент забороняє наступне:
У виняткових випадках держави-члени можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища заповнені нижче необхідного рівня, повідомили у пресслужбі ЄС.
