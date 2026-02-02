Фінансові новини
- 02.02.26
- 23:31
RSS
мапа сайту
Малайзія затримала танкери, серед них — судно «тіньового флоту» РФ.
14:46 02.02.2026 |
Малайзія затримала два танкери, які підозрює у незаконному перевезенні нафти, один з них Росія використовує для обходу санкцій.
Про це пише ЦТС.
"Біля берегів Малайзії затримано два танкери, підозрювані у незаконному перевезенні нафти", - говориться у повідомленні.
Також Малайзійське агентство морського контролю повідомляє про вилучення сирої нафти на суму 512 мільйонів рингітів (123 млн доларів).
Води біля узбережжя Малайзії відомі як регулярне місце незаконного перевантаження нафти з судна на судно, щоб приховати її походження, говориться у публікації.
У липні минулого року влада Малайзії заявила, що буде суворіше дотримуватися правил щодо цієї практики, зазначає ЦТС.
На затриманих танкерах перебувало 53 члени екіпажу з Китаю, Бірми, Ірану, Пакистану та Індії. За словами агентства, двох капітанів суден було заарештовано.
Судна підозрюються у здійсненні перевантажувальних операцій на морі - з судна на судно.
