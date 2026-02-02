Малайзія затримала танкери, серед них — судно «тіньового флоту» РФ.

Малайзія затримала два танкери, які підозрює у незаконному перевезенні нафти, один з них Росія використовує для обходу санкцій.

Про це пише ЦТС.

"Біля берегів Малайзії затримано два танкери, підозрювані у незаконному перевезенні нафти", - говориться у повідомленні.

Також Малайзійське агентство морського контролю повідомляє про вилучення сирої нафти на суму 512 мільйонів рингітів (123 млн доларів).

Води біля узбережжя Малайзії відомі як регулярне місце незаконного перевантаження нафти з судна на судно, щоб приховати її походження, говориться у публікації.

У липні минулого року влада Малайзії заявила, що буде суворіше дотримуватися правил щодо цієї практики, зазначає ЦТС.

На затриманих танкерах перебувало 53 члени екіпажу з Китаю, Бірми, Ірану, Пакистану та Індії. За словами агентства, двох капітанів суден було заарештовано.

Судна підозрюються у здійсненні перевантажувальних операцій на морі - з судна на судно.