Малайзія затримала танкери, серед них — судно «тіньового флоту» РФ.

Малайзія затримала два танкери, які підозрює у незаконному перевезенні нафти, один з них Росія використовує для обходу санкцій.

Про це пише ЦТС.

"Біля берегів Малайзії затримано два танкери, підозрювані у незаконному перевезенні нафти", - говориться у повідомленні.

Також Малайзійське агентство морського контролю повідомляє про вилучення сирої нафти на суму 512 мільйонів рингітів (123 млн доларів).

Води біля узбережжя Малайзії відомі як регулярне місце незаконного перевантаження нафти з судна на судно, щоб приховати її походження, говориться у публікації.

У липні минулого року влада Малайзії заявила, що буде суворіше дотримуватися правил щодо цієї практики, зазначає ЦТС.

На затриманих танкерах перебувало 53 члени екіпажу з Китаю, Бірми, Ірану, Пакистану та Індії. За словами агентства, двох капітанів суден було заарештовано.

Судна підозрюються у здійсненні перевантажувальних операцій на морі - з судна на судно.

За матеріалами: Економічна правда
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9697
  0,1584
 0,37
EUR
 1
 50,9062
  0,1163
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6045  0,05 0,12 43,1686  0,06 0,14
EUR 50,6724  0,18 0,36 51,4141  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,27 0,62 43,1150  0,27 0,62
EUR 50,9435  0,03 0,07 50,9620  0,03 0,07

