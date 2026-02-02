ЄС може заборонити морські послуги для російської нафти замість цінових обмежень — Bloomberg

Євросоюз, який розробляє ще один пакет антиросійських санкцій, розглядає пропозицію замінити цінову стелю на російську нафту повною забороною на надання морських послуг.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За інформацією анонімних осіб, обізнаних із ходом обговорень, якщо ця ініціатива отримає підтримку держав-членів, європейським компаніям можуть заборонити надавати такі послуги, як страхування та транспортування, необхідні для перевезення російської нафти незалежно від її ціни.

Повна заборона значно посилить обмеження, накладені на російську нафту, і полегшить застосування санкцій, заявили джерела.

Ціновий ліміт на російську нафту наразі встановлений на рівні 44,1 долара за барель з 1 лютого. Механізм встановлення цін, який переглядається кожні шість місяців, розроблений таким чином, що ціновий поріг на 15% нижчий за середню ринкову ціну на нафту марки Urals.

Крім того, як повідомили джерела, ЄС має намір запропонувати додаткові обмеження для російських банків і нафтових компаній, а також для криптовалютних сервісів і фінансових установ у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції блоку. Санкції також поширяться на більшу кількість суден тіньового флоту.

За словами джерел, блок також розглядає можливість вперше застосувати свій інструмент проти обходу санкцій, який заборонить експорт верстатів та певного радіообладнання до Киргизстану. Запропонований пакет передбачатиме нові торговельні обмеження для більшої кількості компаній, товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, та обмеження імпорту деяких російських металів, повідомили джерела.

Країни-члени були поінформовані про можливий зміст останнього пакета санкцій, запропонованого ЄС, який є 20-м з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. ЄС планує затвердити пакет до кінця наступного місяця.

За інформацією джерел, для ухвалення санкцій ЄС необхідна підтримка всіх держав-членів, кілька столиць уже заявили, що проти заміни цінової стелі забороною на надання послуг.



ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в основному зосередив свою увагу на обмеженні доходів Росії від нафти, які вважаються життєво важливими для підтримки Росією війни та підтримання економіки РФ у цілому. Поставки нафти з Москви впали до найнижчого рівня з початку вторгнення на тлі санкцій США та Європи і низьких цін.