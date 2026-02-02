Перехід завершено: Болгарія приєдналася до єврозони.

У Болгарії з 1 лютого завершився перехідний період у зміні валюти, коли паралельно можна було розраховуватись болгарським левом і євро - від сьогодні розрахунки відбуваються виключно у євро.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

З 1 лютого Болгарія остаточно перейшла на євро як валюту для розрахунків - під час готівкових операцій оплата і видача решти має відбуватися вже виключно у євро.

Люди, у яких ще залишилися готівкові леви, можуть обміняти їх на євро у комерційних банках та відділеннях "Болгарської пошти" до 30 червня. Після цієї дати комерційні банки можуть встановити певний тариф за обмін, проте Болгарський національний банк і далі пропонуватиме обмін готівкових левів на євро безоплатно та без крайнього терміну.

Торгові мережі повинні будуть вивішувати ціну на товари одночасно у євро та левах ще пів року - до 8 серпня, "задля прозорості та запобігання спекулятивним практикам".

Хоча законом заборонили продавцям товарів та послуг підвищувати ціни у перші пів року запровадження євро, з цього приводу надійшли вже сотні скарг про ймовірні порушення.

Болгарія увійшла до єврозони з 1 січня 2026 року - через 18 років після вступу до ЄС. Січень був перехідним періодом, коли лев та євро були в обігу паралельно.