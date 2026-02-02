Фінансові новини
02.02.26
23:31
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"

Св. Франциск Асізський
Св. Франциск Асізський
Позики на оборону для єврозони: ініціатива Європейського стабілізаційного механізму.
09:09 02.02.2026
Європейський стабілізаційний механізм (ЄСМ), який має в розпорядженні 430 мільярдів євро, розглядає можливість позик на оборону країнам єврозони.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив голова Європейського стабілізаційного механізму П'єр Граменья в інтерв'ю Reuters.
Граменья заявив, що ЄСМ може розглянути можливість кредитів на посилення обороноздатності країн, не вимагаючи натомість жорстких економічних реформ.
"У ці часи геополітичних потрясінь, які призвели до зростання витрат на оборону для всіх країн, ми повинні використовувати весь потенціал Європейського стабілізаційного механізму", - заявив він.
Граменья вказав на використання кредитних ліній на оборону для країн, які мають хороше фінансове становище, але чиї бюджети обмежені, зокрема для менших країн єврозони.
Позики від Європейського стабілізаційного механізму можуть отримати лише країни єврозони.
Reuters зазначає, що ця пропозиція буде особливо вигідною для балтійських країн. Литва, Естонія та Латвія, які вже майже вчетверо збільшили витрати на оборону з моменту вторгнення Росії в Україну, беручи значні позики для покриття цих видатків. Окрім того, ці країни зазнають дедалі більшої кількості диверсійних атак, у яких правоохоронні органи звинувачують Росію та Білорусь.
Балтійські країни позичили мільярди євро за схемою оборонних позик SAFE від Європейського Союзу. Підтримка від Європейського механізму стабільності працюватиме за аналогічним принципом.
Граменья сказав, що країни можуть подавати "колективні запити" до ЄСМ з проханням про кредит.
