НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американський фонд позивається до Росії на $225 млрд через борги Російської імперії

Інвестиційний фонд Noble Capital RSD вимагає від Москви виплатити $225 млрд за борговими зобов'язаннями Російської імперії.

Про це пише видання The Moscow Times.

Відповідний позов до Російської Федерації, Мінфіну РФ, Центробанку РФ і Фонду національного добробуту надійшов до федерального суду США в окрузі Колумбія.

"Російська Федерація, порушуючи доктрину спадкоємності влади, відмовилася і продовжує відмовлятися від виконання певних зобов'язань за державними боргами, взятими в борг її попередником, Російською імперією", - йдеться в позовній заяві.

Nord Capital RSD називає себе законним власником облігацій Російської імперії на $25 млн з процентною ставкою 5,5%, які були випущені в 1916 році.

Позивач вважає, що Росія як правонаступник СРСР успадкувала борги.

Остаточний розмір відшкодування буде визначений в ході судового розгляду.

Сума, яку вимагає Nord Capital, - 17,5 трлн рублів за поточним курсом, дорівнює 43% річного бюджету Росії (40,2 трлн рублів), а також перевищує вартість Сбербанку РФ, "Газпрому" і "Роснєфті" разом взятих (6,5 трлн, 2,9 трлн і 4,2 трлн рублів відповідно).

Фонд пропонує погасити борг за рахунок заморожених після 2014 і 2022 років активів Росії.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4130
  0,0203
 0,05
EUR
 1
 50,4372
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,25 0,57 43,3600  0,23 0,53
EUR 50,3260  0,22 0,43 50,3670  0,20 0,39

