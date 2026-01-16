Фінансові новини
16.01.26
- 21:30
Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
15:42 16.01.2026
Рада ЄС ухвалила поправку до регламенту, що дозволить сприяти створенню гігафабрик штучного інтелекту (ШІ) у Європі.
Про це пресслужба Ради Євросоюзу повідомила у п'ятницю, пише "Європейська правда".
Згідно з новою редакцією регламенту, що регулює діяльність Європейського спільного підприємства з високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU), ЄС зможе розвивати та експлуатувати ШІ-гігафабрики - сучасну обчислювальну інфраструктуру світового рівня, яка підсилить промисловість і конкурентоспроможність континенту.
Регламент також встановлює правила фінансування та закупівель, водночас захищаючи інтереси стартапів і компаній середнього рівня.
"Сьогодні ми зробили сміливий і швидкий крок у напрямку створення ШІ-гігафабрик у Європі. Штучний інтелект - одна з ключових технологій нашого часу, яка визначає цифрове майбутнє", - заявив Нікодемос Даміану, заступник міністра досліджень, інновацій та цифрової політики Кіпру.
Після схвалення Ради ЄС законодавчий акт вважається прийнятим. Регламент буде опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу 19 січня 2026 року, він набере чинності наступного дня.
EuroHPC спрямоване на розвиток, впровадження та підтримку суперкомп'ютерів, квантових обчислень і дата-інфраструктури в ЄС, а також на підтримку розвитку високопродуктивних обчислювальних систем, технологій та компетенцій для науки та промисловості Європи.
