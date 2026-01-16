Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС

Рада ЄС ухвалила поправку до регламенту, що дозволить сприяти створенню гігафабрик штучного інтелекту (ШІ) у Європі.

Про це пресслужба Ради Євросоюзу повідомила у п'ятницю, пише "Європейська правда".

Згідно з новою редакцією регламенту, що регулює діяльність Європейського спільного підприємства з високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU), ЄС зможе розвивати та експлуатувати ШІ-гігафабрики - сучасну обчислювальну інфраструктуру світового рівня, яка підсилить промисловість і конкурентоспроможність континенту.

Регламент також встановлює правила фінансування та закупівель, водночас захищаючи інтереси стартапів і компаній середнього рівня.

"Сьогодні ми зробили сміливий і швидкий крок у напрямку створення ШІ-гігафабрик у Європі. Штучний інтелект - одна з ключових технологій нашого часу, яка визначає цифрове майбутнє", - заявив Нікодемос Даміану, заступник міністра досліджень, інновацій та цифрової політики Кіпру.

Після схвалення Ради ЄС законодавчий акт вважається прийнятим. Регламент буде опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу 19 січня 2026 року, він набере чинності наступного дня.

EuroHPC спрямоване на розвиток, впровадження та підтримку суперкомп'ютерів, квантових обчислень і дата-інфраструктури в ЄС, а також на підтримку розвитку високопродуктивних обчислювальних систем, технологій та компетенцій для науки та промисловості Європи.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4130
  0,0203
 0,05
EUR
 1
 50,4372
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,25 0,57 43,3600  0,23 0,53
EUR 50,3260  0,22 0,43 50,3670  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес