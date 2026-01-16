Фінансові новини
- |
- 16.01.26
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Програма SAFE: Єврокомісія схвалила плани восьми країн у сфері оборони
10:14 16.01.2026 |
Європейська комісія схвалила національні оборонні плани восьми держав-членів - Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Кіпру, Португалії та Румунії, повідомляє пресслужба європейської інституції.
«Минулого року ЄС досягнув більшого прогресу в сфері оборони, ніж за попередні десятиліття. Біла книга та Дорожня карта готовності до 2030 року дали змогу державам-членам мобілізувати до 800 мільярдів євро на оборону. Ця сума включає 150 мільярдів євро на спільні закупівлі - SAFE. Наразі ми затвердили першу партію планів SAFE для Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Кіпру, Португалії та Румунії. Зараз Раді необхідно терміново затвердити ці плани, щоб забезпечити швидке виділення коштів», - сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
В Єврокомісії зазначають, що це схвалення відкриває шлях для першої хвилі недорогих довгострокових позик, що дозволить цим країнам терміново підвищити свою військову готовність та придбати необхідне сучасне оборонне обладнання.
Рівні фінансування для кожної країни були попередньо встановлені у вересні на основі принципів солідарності та прозорості. Наприклад, 1,18 мільярда євро було виділено для Кіпру, тоді як 16,68 мільярда євро попередньо виділено для Румунії. Ця група з 8 держав-членів має право на близько 38 мільярдів євро після підписання кредитних угод.
Зазначається, що Рада ЄС має чотири тижні для схвалення імплементаційних рішень. Перші платежі очікуються у березні 2026 року.
Програма SAFE (Security Actions for Europe) пропонує пільговий 10-річний період погашення та низькі відсоткові ставки і дозволяє укладати контракти з партнерами поза ЄС (Норвегія, Велика Британія, Туреччина тощо). Цей механізм спільного запозичення за підтримки бюджету ЄС був створений для прискорення нарощування оборонних спроможностей країн Європи у відповідь на посилення загроз із боку Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Україна отримає £20 млн від Великої Британії на енергетичну безпеку в річницю 100-річного партнерства
|Програма SAFE: Єврокомісія схвалила плани восьми країн у сфері оборони
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Франція перебрала на себе роль головного постачальника розвідувальних можливостей для України — Макрон
|Україна звернулася до партнерів із закликом покарати тіньовий зерновий флот РФ
Бізнес
|Міноборони США впроваджує Grok — чат-бот компанії Маска — у власні платформи
|Google розпочне розробку і виробництво смартфонів Pixel у В'єтнамі - ЗМІ
|Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|FT: "п’ять-шість компаній" спричинять подорожчання комп’ютерів і смартфонів у 2026 році