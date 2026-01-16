Авторизация

Програма SAFE: Єврокомісія схвалила плани восьми країн у сфері оборони

Європейська комісія схвалила національні оборонні плани восьми держав-членів - Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Кіпру, Португалії та Румунії, повідомляє пресслужба європейської інституції.


«Минулого року ЄС досягнув більшого прогресу в сфері оборони, ніж за попередні десятиліття. Біла книга та Дорожня карта готовності до 2030 року дали змогу державам-членам мобілізувати до 800 мільярдів євро на оборону. Ця сума включає 150 мільярдів євро на спільні закупівлі - SAFE. Наразі ми затвердили першу партію планів SAFE для Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Кіпру, Португалії та Румунії. Зараз Раді необхідно терміново затвердити ці плани, щоб забезпечити швидке виділення коштів», - сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.


В Єврокомісії зазначають, що це схвалення відкриває шлях для першої хвилі недорогих довгострокових позик, що дозволить цим країнам терміново підвищити свою військову готовність та придбати необхідне сучасне оборонне обладнання.

Рівні фінансування для кожної країни були попередньо встановлені у вересні на основі принципів солідарності та прозорості. Наприклад, 1,18 мільярда євро було виділено для Кіпру, тоді як 16,68 мільярда євро попередньо виділено для Румунії. Ця група з 8 держав-членів має право на близько 38 мільярдів євро після підписання кредитних угод.


Зазначається, що Рада ЄС має чотири тижні для схвалення імплементаційних рішень. Перші платежі очікуються у березні 2026 року.

Програма SAFE (Security Actions for Europe) пропонує пільговий 10-річний період погашення та низькі відсоткові ставки і дозволяє укладати контракти з партнерами поза ЄС (Норвегія, Велика Британія, Туреччина тощо). Цей механізм спільного запозичення за підтримки бюджету ЄС був створений для прискорення нарощування оборонних спроможностей країн Європи у відповідь на посилення загроз із боку Росії.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: ЄС
 

