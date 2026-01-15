Фінансові новини
Цінова стеля ЄС на нафту Росії впаде до $44,1 з 1 лютого
15:50 15.01.2026 |
Європейський Союз з 1 лютого знижує стелю ціни на російську нафту до 44,1 долара за барель.
Відповідні зміни до регламенту ЄС були опубліковані в Офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з обмеженнями ЄС, від 3 вересня 2025 року і до 31 січня 2026 року цінова стеля на російську нафту складала 47,6 долара за барель, а з 1 лютого буде знижена до 44,1 долара за барель.
Із 5 грудня 2022 року до 2 вересня 2025 року вона становила 60 доларів за барель.
Цінова стеля на нафту РФ - це обмеження, запроваджене для зменшення доходів Росії від продажу нафти і ускладнення фінансування її війни проти України.
Головна ідея обмеження полягає в тому, щоб західні компанії - особливо ті, що надають морські послуги, страхування і фінансування поставок - могли обслуговувати її лише якщо вона продається за ціною не вище встановленої стелі.
