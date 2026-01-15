Фінансові новини
- 15.01.26
- 21:37
- RSS
- мапа сайту
США продовжили переговори щодо іноземних активів «Лукойлу»
13:19 15.01.2026 |
Міністерство фінансів США продовжило ліцензію більш ніж на місяць - до 28 лютого - для компаній, які мають право вести переговори з російською енергетичною компанією «лукойл» про купівлю її іноземних активів, повідомляє Reuters.
Президент Трамп запровадив санкції проти «лукойлу» й «роснєфті», двох найбільших російських енергетичних компаній, 22 жовтня у рамках зусиль щодо тиску на москву через розв'язану росією повномасштабну війну проти України. Невдовзі після цього «лукойл» виставив свої активи на продаж.
Глобальні активи компанії, які включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи (НПЗ) і мережу роздрібних автозаправних станцій, оцінюються приблизно у $22 млрд. Вони викликали інтерес у широкого кола організацій, зокрема американської приватної інвестиційної компанії Carlyle Group і групи, що складається з нафтового гіганта Chevron і Quantum Capital Group.
Продовження генеральної ліцензії, виданої Казначейством США, термін дії якої мав закінчитися 17 січня, також дозволяє зацікавленим сторонам укладати умовні контракти на продаж активів і припинення пов'язаної з ними роботи. Це вже друге продовження терміну: перше було видано у грудні.
Через санкції США Міністерство фінансів повинно буде схвалити будь-які угоди, укладені з «лукойлом» щодо його активів.
«лукойл» сильно постраждав від санкцій США, а закордонні операції були порушені від Іраку до Фінляндії. Як повідомляли джерела Reuters, компанія просила про продовження терміну переговорів, щоб мати більше часу для роботи над угодами.
Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
Цінова стеля ЄС на нафту Росії впаде до $44,1 з 1 лютого
США продовжили переговори щодо іноземних активів «Лукойлу»
Творця цифрового юаня Яо Цяня звинуватили у хабарі на 2000 ETH — нові подробиці справи
€90 млрд для України: посли ЄС узгодили попередні параметри, залишаються технічні питання — джерело
Першу партію венесуельської нафти США реалізували за $500 млн — Reuters
У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
FT: "п'ять-шість компаній" спричинять подорожчання комп'ютерів і смартфонів у 2026 році
Чип Snapdragon X2 Elite Extreme наблизився до результатів Apple M4 Max у тестах Geekbench
Нові фільтри YouTube дозволяють користувачам виключати Shorts із пошуку
Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot