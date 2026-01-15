США продовжили переговори щодо іноземних активів «Лукойлу»

Міністерство фінансів США продовжило ліцензію більш ніж на місяць - до 28 лютого - для компаній, які мають право вести переговори з російською енергетичною компанією «лукойл» про купівлю її іноземних активів, повідомляє Reuters.

Президент Трамп запровадив санкції проти «лукойлу» й «роснєфті», двох найбільших російських енергетичних компаній, 22 жовтня у рамках зусиль щодо тиску на москву через розв'язану росією повномасштабну війну проти України. Невдовзі після цього «лукойл» виставив свої активи на продаж.

Глобальні активи компанії, які включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи (НПЗ) і мережу роздрібних автозаправних станцій, оцінюються приблизно у $22 млрд. Вони викликали інтерес у широкого кола організацій, зокрема американської приватної інвестиційної компанії Carlyle Group і групи, що складається з нафтового гіганта Chevron і Quantum Capital Group.

Продовження генеральної ліцензії, виданої Казначейством США, термін дії якої мав закінчитися 17 січня, також дозволяє зацікавленим сторонам укладати умовні контракти на продаж активів і припинення пов'язаної з ними роботи. Це вже друге продовження терміну: перше було видано у грудні.

Через санкції США Міністерство фінансів повинно буде схвалити будь-які угоди, укладені з «лукойлом» щодо його активів.

«лукойл» сильно постраждав від санкцій США, а закордонні операції були порушені від Іраку до Фінляндії. Як повідомляли джерела Reuters, компанія просила про продовження терміну переговорів, щоб мати більше часу для роботи над угодами.

