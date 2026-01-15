Творця цифрового юаня Яо Цяня звинуватили у хабарі на 2000 ETH — нові подробиці справи

У Китаї розкрито нові подробиці антикорупційної справи щодо Яо Цяня - одного з ключових архітекторів цифрового юаня. Деталі стали відомі після виходу документального фільму на Центральному телебаченні Китаю, пишуть місцеві ЗМІ.

У стрічці йдеться, що Яо Цянь зберігав апаратні криптовалютні гаманці прямо в ящику офісного столу. На них знаходилися віртуальні активи на суму в сотні мільйонів юанів.

Сам він визнав, що розраховував на анонімність і технічну складність криптовалют, вважаючи, що це дозволить приховати незаконні доходи.

Слідство встановило, що у 2018 році Яо Цянь, використовуючи службове становище, надав сприяння підприємцю в просуванні проєктів, пов'язаних з віртуальними активами. В якості винагороди він отримав 2000 ETH, ринкова вартість яких на той момент перевищувала 60 млн юанів.

Частина криптовалюти згодом була реалізована.

За даними поліції, Яо Цянь вивів 370 ETH, отримавши близько 10 млн юанів, які використав для купівлі нерухомості в Пекіні. Формально об'єкт був оформлений на родича, однак, як встановило слідство, фактично належав самому чиновнику.

Антикорупційні органи застосовували як традиційні фінансові інструменти, так і аналіз блокчейн-транзакцій. Це дозволило відновити рух цифрових активів і пов'язати їх з конкретними особами та банківськими рахунками.

За підсумками перевірки Яо Цянь був виключений з Комуністичної партії Китаю, позбавлений всіх посад, а матеріали справи передані до прокуратури. Влада підкреслила, що цей кейс став показовим прикладом «нових форм корупції», при яких криптовалюти використовуються для отримання і приховування хабарів, але не забезпечують повної анонімності.

Відзначимо, що вперше про затримання Цяня стало відомо у 2024 році. Тоді влада не вказувала конкретних причин, через які почала розслідування щодо творця CBDC.