Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia

Китайські митні органи цього тижня повідомили митним агентам, що чипи штучного інтелекту Nvidia H200 не дозволено ввозити до Китаю. Про це повідомило Reuters з посиланням на три джерела.

13 січня китайські урядовці викликали вітчизняні технологічні компанії на зустрічі, де їм було наказано не купувати чипи без необхідності, повідомили співрозмовники.

"Формулювання чиновників настільки суворе, що наразі це фактично заборона, хоча це може змінитися в майбутньому, якщо ситуація розвиватиметься", - сказав один із них.

Джерела заявили, що влада не надала жодних обґрунтувань своїх директив і не вказала, чи це є офіційною забороною і чи захід тимчасовий.

ЗМІ припустило, що Китай або хоче повністю заборонити імпорт, щоб китайські компанії мали можливості для процвітання, або все ще обмірковує обмеження, або, можливо, хоче використати ситуацію для переговорів зі США.

Агентство зазначило, що H200, другий за потужністю чип штучного інтелекту Nvidia, є "однією з найбільших гарячих точок" у нинішніх відносинах між США та Китаєм. При цьому адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила 13 січня імпорт чипів Nvidia H200 до Китаю за певних умов.