У 2025 році Airbus збільшила обсяг поставок до 793 літаків, що на 3,5% більше ніж торік

Європейський авіабудівний концерн Airbus у 2025 році поставив 793 цивільних літаки 91 клієнту по всьому світу.

Показник зріс на 3,5% порівняно з 2024 роком, коли було поставлено 766 літаків.

Зокрема, минулого року компанія відправила клієнтам 93 вузькофюзеляжних літаки сімейства A220 і 607 літаків A320, а також 36 широкофюзеляжних літаків A330 і 57 літаків A350.

Поставки в 2025 році несуттєво перевищили прогноз Airbus: на початку грудня компанія погіршила очікування до 790 з 820 літаків. Однак вони, як і раніше, залишаються значно слабкішими за показник доковідного 2019 року (863 літаки).

Загальна кількість замовлень за минулий рік становила 1000, чиста (з урахуванням відмов) - 889 літаків. Сукупний портфель замовлень на кінець грудня налічував 8,754 тис. літаків.

Airbus опублікує фінансові результати за четвертий квартал і весь 2025 рік 19 лютого.

Котирування акцій Airbus зростають на 0,7% під час торгів у вівторок. За останні 12 місяців ринкова вартість компанії збільшилася майже на 40% (до 171 млрд євро), тоді як фондовий індекс Stoxx Europe 600 додав близько 20%.

