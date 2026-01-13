Фінансові новини
- 13.01.26
- 19:05
RSS
мапа сайту
У 2025 році Airbus збільшила обсяг поставок до 793 літаків, що на 3,5% більше ніж торік
16:04 13.01.2026 |
Європейський авіабудівний концерн Airbus у 2025 році поставив 793 цивільних літаки 91 клієнту по всьому світу.
Показник зріс на 3,5% порівняно з 2024 роком, коли було поставлено 766 літаків.
Зокрема, минулого року компанія відправила клієнтам 93 вузькофюзеляжних літаки сімейства A220 і 607 літаків A320, а також 36 широкофюзеляжних літаків A330 і 57 літаків A350.
Поставки в 2025 році несуттєво перевищили прогноз Airbus: на початку грудня компанія погіршила очікування до 790 з 820 літаків. Однак вони, як і раніше, залишаються значно слабкішими за показник доковідного 2019 року (863 літаки).
Загальна кількість замовлень за минулий рік становила 1000, чиста (з урахуванням відмов) - 889 літаків. Сукупний портфель замовлень на кінець грудня налічував 8,754 тис. літаків.
Airbus опублікує фінансові результати за четвертий квартал і весь 2025 рік 19 лютого.
Котирування акцій Airbus зростають на 0,7% під час торгів у вівторок. За останні 12 місяців ринкова вартість компанії збільшилася майже на 40% (до 171 млрд євро), тоді як фондовий індекс Stoxx Europe 600 додав близько 20%.
