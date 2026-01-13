Авторизация

У 2025 році Airbus збільшила обсяг поставок до 793 літаків, що на 3,5% більше ніж торік

Європейський авіабудівний концерн Airbus у 2025 році поставив 793 цивільних літаки 91 клієнту по всьому світу.

Показник зріс на 3,5% порівняно з 2024 роком, коли було поставлено 766 літаків.

Зокрема, минулого року компанія відправила клієнтам 93 вузькофюзеляжних літаки сімейства A220 і 607 літаків A320, а також 36 широкофюзеляжних літаків A330 і 57 літаків A350.

Поставки в 2025 році несуттєво перевищили прогноз Airbus: на початку грудня компанія погіршила очікування до 790 з 820 літаків. Однак вони, як і раніше, залишаються значно слабкішими за показник доковідного 2019 року (863 літаки).

Загальна кількість замовлень за минулий рік становила 1000, чиста (з урахуванням відмов) - 889 літаків. Сукупний портфель замовлень на кінець грудня налічував 8,754 тис. літаків.

Airbus опублікує фінансові результати за четвертий квартал і весь 2025 рік 19 лютого.

Котирування акцій Airbus зростають на 0,7% під час торгів у вівторок. За останні 12 місяців ринкова вартість компанії збільшилася майже на 40% (до 171 млрд євро), тоді як фондовий індекс Stoxx Europe 600 додав близько 20%.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1762
  0,0790
 0,18
EUR
 1
 50,3219
  0,2045
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1100  0,17 0,39 43,1500  0,16 0,37
EUR 50,2920  0,26 0,51 50,3258  0,24 0,48

