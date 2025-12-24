Авторизация

Світове автовиробництво зросло на 4%

За 9 місяців 2025 року глобальне виробництво автотранспорту порівняно з аналогічним періодом торік зросло на 4% і становить понад 68,7 млн одиниць.

Про це повідомила асоціація «Укравтопром» із посиланням на дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).

Найбільший приріст зазначається серед кількості автобусів - 12% (231,5 тис. од). На 6% збільшилося число легкових автомобілів, яким належить основна частина загального виробництва (50,2 млн од.).

Кількість вантажівок зросла на 3% (2,8 млн од.), водночас легких комерційних автомобілів - зменшилася на 1% (15,5 млн од.).

Згідно з повідомленням, найбільшими країнами-автовиробниками є Китай, США і Японія: 24,3 млн од. (+13%), 7,8 млн од. (-4%) і 6,2 млн од. (+4%) відповідно.

Також у ТОП-5 потрапили Індія (4,8 млн од., +5%) й Німеччина (3,1 млн од., +2%).
За матеріалами: EnKorr
 

