Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція різко збільшує витрати на оборону попри проблеми з дефіцитом бюджету

Члени парламенту Франції схвалили принципове збільшення видатків на оборону на 6,7 млрд євро (+13%), попри гостру потребу зменшити дефіцит державних фінансів. "За" проголосували 411 членів парламенту, "проти" - 88, 22 ‒ "утрималися".

Цей безпрецедентний крок відбувся одночасно з переглядом бюджету, повідомляє BFM.

Уряд Франції пояснив необхідність додаткових витрат загостренням загроз безпеці Європи після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню зазначив, що французькій армії потрібні ресурси для забезпечення безпеки країни та захисту інтересів Франції у світі.

Оборонний бюджет країни зросте з 50,5 млрд євро у 2025 році до 57,2 млрд євро у 2026 році. Пріоритетами уряду стануть поповнення запасів боєприпасів, масове виробництво дронів та посилення протиповітряної оборони.

Це голосування саме по собі не є фінальним рішенням, основний Державний бюджет має бути ухвалений до 31 грудня. Поки що парламент після тривалих дебатів затвердив лише "соціальну" частину бюджету. У законопроєкті бюджету-2026 оборона є єдиною статтею з помітним збільшенням витрат, що відображає стратегічну важливість переозброєння.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2721
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 49,5154
  0,3001
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,24 0,58 42,1900  0,24 0,57
EUR 49,4899  0,12 0,23 49,5140  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес