Франція різко збільшує витрати на оборону попри проблеми з дефіцитом бюджету

Члени парламенту Франції схвалили принципове збільшення видатків на оборону на 6,7 млрд євро (+13%), попри гостру потребу зменшити дефіцит державних фінансів. "За" проголосували 411 членів парламенту, "проти" - 88, 22 ‒ "утрималися".

Цей безпрецедентний крок відбувся одночасно з переглядом бюджету, повідомляє BFM.

Уряд Франції пояснив необхідність додаткових витрат загостренням загроз безпеці Європи після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню зазначив, що французькій армії потрібні ресурси для забезпечення безпеки країни та захисту інтересів Франції у світі.

Оборонний бюджет країни зросте з 50,5 млрд євро у 2025 році до 57,2 млрд євро у 2026 році. Пріоритетами уряду стануть поповнення запасів боєприпасів, масове виробництво дронів та посилення протиповітряної оборони.

Це голосування саме по собі не є фінальним рішенням, основний Державний бюджет має бути ухвалений до 31 грудня. Поки що парламент після тривалих дебатів затвердив лише "соціальну" частину бюджету. У законопроєкті бюджету-2026 оборона є єдиною статтею з помітним збільшенням витрат, що відображає стратегічну важливість переозброєння.

