- 11.12.25
- 11:03
Shell через санкції США розриває партнерство з Роснєфтью в нафтопроводі КТК
09:43 11.12.2025 |
Британська нафтогазова компанія виходить з партнерства з російським енергетичним концерном через санкції
Shell Plc має намір вийти з партнерства з російським ПАТ "Роснєфть", з яким разом володіє часткою в трубопроводі, що транспортує нафту з Казахстану. Про це повідомляє Bloomberg.
У разі успішного завершення цього процесу Shell залишиться серед акціонерів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), але більше не ділитиме свою частку з російською компанією, яка перебуває під санкціями.
Російський диктатор Володимир Путін цього тижня дозволив двом компаніям проводити юридичні дії, які можуть змінити або припинити їхні майнові права в спільному каспійському підприємству.
Ще в березні 2022 року Shell оголосила про намір поетапно відмовитися від російських енергоресурсів у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
Російська влада не пояснила підстави для цього дозволу, що спричинило припущення про можливі зміни в структурі власності Каспійського трубопровідного консорціуму - ключового маршруту експорту нафти з Казахстану.
КТК транспортує казахстанську нафту до узбережжя Чорного моря через територію Росії. Серед його акціонерів - провідні міжнародні нафтові компанії, а також російські Роснєфть і ПАТ "Лукойл", які перебувають під санкціями США. Спільне підприємство Роснєфті та Shell контролює 7,4% акцій консорціуму.
Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, загальна частка Shell у консорціумі становить 7,4%. З них 3,75% припадає на спільне підприємство з Роснєфтью, 1,75% - на пряму участь Shell, ще 2% - на її дочірню структуру BG Overseas Holding Ltd.
Останнім часом інфраструктура КТК неодноразово зазнавала атак дронів, що створило загрози для безперебійної роботи маршруту. Останній напад закрив один із трьох причалів КТК, які є ключовими для роботи об'єкта.
Україна офіційно не брала на себе відповідальність за ці напади. Водночас МЗС Казахстану заявило, що підтримує дипломатичні контакти з українською стороною з цього приводу.
