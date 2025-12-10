Видобуток сирої нафти в Росії відстає від квоти ОПЕК+ через санкції та атаки - Bloomberg

Видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця був значно нижчим за квоту ОПЕК+, атаки українських безпілотників заважали роботі нафтопереробних заводів, та Москва намагалася знайти покупців на свої підсанкційні барелі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні неназвані джерела, передає Укрінформ.

За словами поінформованих фахівців, у листопаді у РФ видобувалося в середньому 9,43 мільйона барелів на день. Хоча це на 19 000 барелів на день вище рівня жовтня, це відстає від цільового показника країни на листопад більш ніж на 100 000 барелів на день, показують розрахунки Bloomberg.

Це також найбільше відставання фактичного заявленого видобутку Росії від її щомісячної квоти ОПЕК+. На думку Bloomberg, це є однією з ознак того, що Москва стикається з проблемою продажу своєї нафти - ключового джерела доходів, яке Кремль використовує для фінансування війни з Україною.

Зауважується, що історично Росія була однією із країн, що періодично порушували угоди ОПЕК+ щодо видобутку, перевищуючи цільові показники, зокрема була змушена додатково скорочувати видобуток, щоб не допустити перевиробництва.

Санкції США, що торкнулися нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл», останніми тижнями знизили попит на російські барелі у ключового покупця Індії. Тим не менш, трейдери та нафтопереробники вважають, що обсяги торгів можуть відновитися, оскільки можуть бути зареєстровані постачальники, які ще не внесені у санкційні списки, та нові посередники.