Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» Росії

Посли країн Європейського союзу погодили нові санкції щодо Росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк 10 грудня.

За його даними, дипломати блоку домовилися додати до санкційних списків:

дев'ятьох фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності «тіньового флоту»

43 судна «тіньового флоту» (додані до чорного списку)

12 людей і дві компанії, які «дестабілізують ЄС»

За даними Йозвяка, під санкції потрапили офіцери Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), особи, пов'язані з клубом «Валдай» та громадяни Сполучених Штатів, Франції та Чехії, які, за даними блоку, працюють на Росію.