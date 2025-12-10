Фінансові новини
- |
- 10.12.25
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» Росії
15:13 10.12.2025 |
Посли країн Європейського союзу погодили нові санкції щодо Росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк 10 грудня.
За його даними, дипломати блоку домовилися додати до санкційних списків:
За даними Йозвяка, під санкції потрапили офіцери Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), особи, пов'язані з клубом «Валдай» та громадяни Сполучених Штатів, Франції та Чехії, які, за даними блоку, працюють на Росію.
За матеріалами:
www.radiosvoboda.org
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Видобуток сирої нафти в Росії відстає від квоти ОПЕК+ через санкції та атаки - Bloomberg
|НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico
|Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» Росії
|Американський регулятор дозволив банкам здійснювати криптовалютні операції
|FT: ЄС поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів
|Польща та Україна говорять про обмін МіГ-29 на технології
Бізнес
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg