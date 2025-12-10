Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» Росії

Посли країн Європейського союзу погодили нові санкції щодо Росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк 10 грудня.

За його даними, дипломати блоку домовилися додати до санкційних списків:

  • дев'ятьох фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності «тіньового флоту»
  • 43 судна «тіньового флоту» (додані до чорного списку)
  • 12 людей і дві компанії, які «дестабілізують ЄС»

    • За даними Йозвяка, під санкції потрапили офіцери Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), особи, пов'язані з клубом «Валдай» та громадяни Сполучених Штатів, Франції та Чехії, які, за даними блоку, працюють на Росію.
    За матеріалами: www.radiosvoboda.org
    Ключові теги: ЄС, росія
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,2812
    		  0,0974
    		 0,23
    EUR
    		 1
    		 49,2153
    		  0,1218
    		 0,25

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
    EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
    EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес