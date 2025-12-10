«Застої» на російських танкерах обвалюють ціни на нафту попри зростання експорту - Bloomberg

Росія завантажує свою нафту на танкери небаченими темпами, але ці вантажі накопичуються в морі, тиснуть на ціни і підривають здатність Москви фінансувати свою війну в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Хоча експорт російської нафти сильно зростає другий тиждень поспіль, її розвантаження виявляється серйозною проблемою, йдеться в матеріалі.

Це, у поєднанні з довшими рейсами, оскільки судна змінюють курс з Індії на Китай, призвело до зростання на 28% російських морських поставок з кінця серпня. В результаті надлишок російської нафти «на воді» досяг найвищого за 2,5 року рівня, що є одним з кількох факторів, які тиснуть на ціни на нафту та обмежують доходи, необхідні Кремлю для поповнення військового бюджету.

Це накопичення відбувається на тлі продовження зростання поставок морем. За даними Bloomberg, за чотири тижні до 7 грудня Москва відвантажила 3,68 млн барелів нафти на день. Це на 220 000 більше, ніж за той же період до 30 листопада, і відповідає аналогічному зростанню минулого тижня.

Цей стрибок був зумовлений різким збільшенням поставок з порту Новоросійська, яке відбулося попри кілька атак на судна в Чорному морі, а також зростанням поставок з проєктів «Сахалін-1» і «Сахалін-2» в Тихому океані, що, ймовірно, пов'язано з графіком відвантаження, а не зі збільшенням видобутку.

Зростання обсягів поставок компенсується десятим поспіль падінням цін на нафту, в результаті чого середньотижнева вартість поставок морем з РФ зросла лише на 1%.

За даними Argus Media, нафта марки Urals, яка постачається з Чорного моря, та нафта марки ESPO, яка постачається з Тихого океану, торгувалися за найнижчими цінами з початку війни. Знижка на нафту марки Urals порівняно з нафтою марки North Sea Dated збільшилася до 25,80 дол. за барель, що більш як удвічі перевищує рівень, який був безпосередньо перед введенням останніх санкцій США.

Зараз на російських танкерах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, перебуває більше нафти, ніж на суднах, які сигналізують, що прямують до Китаю, Індії або Туреччини. Раніше майже всі ці вантажі потрапляли до Індії або Китаю, але більш жорсткі санкції США можуть утримати цю нафту на воді, якщо російські продавці не знайдуть обхідних шляхів.