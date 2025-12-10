Фінансові новини
Японія спростовує відмову від конфіскації заморожених активів РФ
10:05 10.12.2025
Міністерство фінансів Японії спростувало інформацію про те, що у Токіо нібито відхилили пропозицію ЄС щодо конфіскації заморожених активів РФ.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Це цілковита неправда», - заявив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура.
Він додав, що «Японія діяла в інтересах України, виходячи з національних інтересів», оскільки може одного дня зіткнутися з подібною ситуацією у Східній Азії.
Заступник міністра також висловився щодо інформації ЗМІ про те, що міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виключила використання близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів для надання кредиту Україні, посилаючись на юридичні проблеми.
«Міністр Катаяма ніколи не робила подібних заяв. Вона повідомила на зустрічі, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки (України)», - заявив Мімура.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
