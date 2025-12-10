Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія спростовує відмову від конфіскації заморожених активів РФ

Міністерство фінансів Японії спростувало інформацію про те, що у Токіо нібито відхилили пропозицію ЄС щодо конфіскації заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Це цілковита неправда», - заявив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура.

Він додав, що «Японія діяла в інтересах України, виходячи з національних інтересів», оскільки може одного дня зіткнутися з подібною ситуацією у Східній Азії.

Заступник міністра також висловився щодо інформації ЗМІ про те, що міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виключила використання близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів для надання кредиту Україні, посилаючись на юридичні проблеми.

«Міністр Катаяма ніколи не робила подібних заяв. Вона повідомила на зустрічі, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки (України)», - заявив Мімура.
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

Бізнес