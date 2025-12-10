Американський суд визнав незаконним одне з перших рішень Трампа на посаді президента

Суддя визнала незаконною загальнонаціональну заборону президента Дональда Трампа на нові проєкти вітроенергетики

Федеральний окружний суд Массачусетсу у понеділок, 8 грудня, скасував одне з перших рішень, ухвалених Дональдом Трампом після повернення в Білий дім, - призупинити погодження для всіх проєктів вітрової енергетики на території Штатів, пише NYT.

Суддя Патті Саріс, призначена свого часу президентом Біллом Клінтоном, визнала, що така заборона порушує федеральне законодавство, бо практично єдиним обґрунтуванням була "пряма вказівка президента".

Трамп, який сильно не любить вітрову енергетику (він називає вітряки потворними, дорогими та неефективними), видав це розпорядження у свій перший день після повернення до влади в січні.

На той момент такі штати, як Мериленд, Массачусетс, Нью-Джерсі та Нью-Йорк, планували збудувати понад десяток великих офшорних вітропарків в Атлантиці для досягнення своїх цілей у сфері відновлюваної енергетики. Розпорядження фактично зупинило всі ці проєкти.

Адміністрація Трампа також зробила спроби зупинити будівництво двох частково зведених проєктів - Empire Wind біля Лонґ-Айленду та Revolution Wind біля Род-Айленду.

Ці кроки також наразилися на судовий опір: у вересні федеральний суддя виніс попереднє рішення, що будівництво Revolution Wind може відновитися, бо наказ адміністрації про призупинення робіт загрожував "непоправною шкодою" для компанії. Адміністрація Трампа також дозволила відновити роботи на Empire Wind після переговорів із губернаторкою Нью-Йорка Кеті Гокул.



