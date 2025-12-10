Фінансові новини
- |
- 10.12.25
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американський суд визнав незаконним одне з перших рішень Трампа на посаді президента
09:39 10.12.2025 |
Суддя визнала незаконною загальнонаціональну заборону президента Дональда Трампа на нові проєкти вітроенергетики
Федеральний окружний суд Массачусетсу у понеділок, 8 грудня, скасував одне з перших рішень, ухвалених Дональдом Трампом після повернення в Білий дім, - призупинити погодження для всіх проєктів вітрової енергетики на території Штатів, пише NYT.
Суддя Патті Саріс, призначена свого часу президентом Біллом Клінтоном, визнала, що така заборона порушує федеральне законодавство, бо практично єдиним обґрунтуванням була "пряма вказівка президента".
Трамп, який сильно не любить вітрову енергетику (він називає вітряки потворними, дорогими та неефективними), видав це розпорядження у свій перший день після повернення до влади в січні.
На той момент такі штати, як Мериленд, Массачусетс, Нью-Джерсі та Нью-Йорк, планували збудувати понад десяток великих офшорних вітропарків в Атлантиці для досягнення своїх цілей у сфері відновлюваної енергетики. Розпорядження фактично зупинило всі ці проєкти.
Адміністрація Трампа також зробила спроби зупинити будівництво двох частково зведених проєктів - Empire Wind біля Лонґ-Айленду та Revolution Wind біля Род-Айленду.
Ці кроки також наразилися на судовий опір: у вересні федеральний суддя виніс попереднє рішення, що будівництво Revolution Wind може відновитися, бо наказ адміністрації про призупинення робіт загрожував "непоправною шкодою" для компанії. Адміністрація Трампа також дозволила відновити роботи на Empire Wind після переговорів із губернаторкою Нью-Йорка Кеті Гокул.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Видобуток сирої нафти в Росії відстає від квоти ОПЕК+ через санкції та атаки - Bloomberg
|НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico
|Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» Росії
|Американський регулятор дозволив банкам здійснювати криптовалютні операції
|FT: ЄС поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів
|Польща та Україна говорять про обмін МіГ-29 на технології
Бізнес
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg