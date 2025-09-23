Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Закриття кордону Польщі з Білоруссю б'є по китайському транзиту в ЄС

 

Високопоставлений китайський чиновник провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі щодо рішення Польщі закрити свій східний кордон із цією країною, фактично перекривши важливий торговий шлях для товарів із Китаю.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Член Політбюро і головний антикорупційний інспектор КНР Лі Сі в понеділок у Мінську зустрівся з Олександром Лукашенком. Білоруський лідер заявив, що проінформує Лі про закриття кордону і поклав провину на Польщу, йдеться на його офіційному сайті.

Уряд Польщі на початку місяця повністю закрив східний кордон із Білоруссю для всього руху, включно з вантажними поїздами, напередодні спільних російсько-білоруських військових навчань. Навіть після завершення навчань минулого тижня кордон залишається закритим.

Китай значну частину свого величезного експорту поставляє залізницею через Росію і Білорусь до Європейського Союзу. Польща, яка є членом ЄС, дедалі різкіше критикує Лукашенка за підтримку війни Росії проти України і за його кроки, що підривають демократію.

Минулого року Варшава намагалася використати контроль над китайським експортним маршрутом, щоб через Пекін тиснути на Лукашенка і змусити його припинити наплив мігрантів через кордон. Польська влада повідомляє, що кількість людей, які намагаються потрапити в країну з боку Білорусі без документів, останнім часом подвоїлася.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський минулого тижня заявив, що на зустрічі з китайським колегою Ван Ї закликатиме Пекін вплинути на Росію, щоб зупинити "гібридну операцію" на східному кордоні. Переговори відбулися 15 вересня поблизу Варшави.

Лі Сі, який очолює Центральну комісію з перевірки дисципліни Комуністичної партії Китаю, не коментував ситуацію з кордоном. За повідомленнями білоруської сторони, його висловлювання обмежилися ввічливими компліментами Лукашенку і розмовами про погоду.

Лукашенко сказав Лі, що суперечка з Польщею пов'язана більше з політикою, ніж з економічною політикою, і применшив її значення для другої економіки світу.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

