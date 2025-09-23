Фінансові новини
- 23.09.25
- 00:09
- RSS
- мапа сайту
У Росії кожна шоста компанія перестала справлятися з боргами
11:56 22.09.2025 |
Різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Так, кожна шоста з них - 13 із 78 - перестала справлятися з борговим навантаженням.
Це випливає з останньої оцінки Центробанку РФ, передає The Moscow Times.
Серед проблемних компаній опинилися соціальна мережа VK, маркетплейс Ozon, Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК), найбільший виробник алюмінію "Русал", вугільно-металургійна група "Мечел" та АФК "Система".
Також труднощі з виплатою боргів мають машинобудівний холдинг ОМЗ, ракетно-космічна корпорація "Енергія", торговельна мережа "М.Відео-Ельдорадо", теплоенергетична компанія ТГК-2, виробник труб ТМК, каршеринговий сервіс "Делімобіль" і автоперевізник Globaltru.
Сукупний чистий борг цих організацій становить майже 3,5 трлн руб., або приблизно 1,7% ВВП Росії за 2024 рік.
Зокрема, соцмережа VK за три роки потроїла борг і завершила 2024 рік із рекордним збитком майже в 100 млрд руб. Навесні акціонерам довелося рятувати компанію додатковою емісією акцій на 115 млрд руб., але навіть після цього VK залишається в мінусі.
На компанії лежить одразу кілька завдань - переманити аудиторію з YouTube у відеосервіс "ВКонтакте" та з Telegram - у держмесенджер Мах. Однак це поки не вдається.
Маркетплейс Ozon минулого року майже зрівнявся за оборотом з найбільшими торговими мережами, але отримав збиток у 59 млрд руб. при боргу понад 240 млрд руб. Навіть перший операційний прибуток у другому кварталі 2025 року не вирішує головну проблему компанії - високе боргове навантаження.
Борг ОАК перевищив 2,3 трлн. руб., а цивільні проєкти "імпортозаміщених" літаків Superjet-100 і МС-21 поки не вивели корпорацію з хронічних збитків. Військові замовлення також не рятують ситуацію, оскільки витрати на обслуговування боргу зростають швидше за доходи.
Алюмінієвий гігант "Русал" накопичив борг більш ніж $6 млрд і балансує на межі рентабельності, коли позитивний результат можливий лише за високих світових цін на алюміній.
При цьому вугільно-металургійна група "Мечел" опинилася у борговій пастці: у 2024 році збиток становив 36,3 млрд руб. Чистий борг холдингу досяг 230 млрд. руб. - це більш ніж у сім разів більше за його капіталізацію. На цьому фоні "Мечел" намагається домовитися з держбанками про перенесення виплат за основним боргом і готується припиняти найзбитковіші виробництва.
Раніше в Російському союзі промисловців і підприємців закликали знизити ключову ставку Центробанку РФ, яка на даний момент становить 17% річних. Проте ЦБ Росії зволікає зі зниженням через незбалансований на тлі розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України бюджет, у якому витрати сильно перевищують доходи.
Як повідомлялося, російським компаніям масово донараховують податки, а частка виїзних перевірок місцевих податківців, які завершувалися без додаткових претензій до бізнесу, знизилася з 5% у першому півріччі 2022 року до 2,2% у 2025 році.
До того стало відомо, що росіянам дедалі важче обслуговувати борги: майже 22% позичальників більше не можуть платити за кредитами, ще 18,5% витрачають на виплати понад 50% бюджету родини.
