«Тіньовий» флот Росії сягнув 17% світових танкерів

 

Росія змогла обійти економічні санкції Заходу та продовжує отримувати прибуток від продажу нафти завдяки створенню тіньового флоту старих танкерів із сумнівною системою власності, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, тіньовий флот зараз становить близько 17% усіх діючих нафтових танкерів у світі. На початку 2025 року у флоті налічувалося 940 суден, що на 45% більше, ніж роком раніше, зазначає дослідження S&P Global Market Intelligence.

"Після заборони ЄС на імпорт російської нафти морем Росії довелося переорієнтувати продажі на Індію та Китай, що потребувало більшої кількості суден і дозволяло обійти цінове обмеження. Судна почали використовувати сумнівне страхування або обходитися без нього, ходити під "третіми" прапорами та надсилати неправдиві дані про місцезнаходження, щоб приховати походження нафти", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

