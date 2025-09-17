Лукашенко помилував 25 в’язнів, серед яких засуджені за «екстремістські злочини»

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко напередодні Дня народної єдності помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, за "злочини екстремістського спрямування".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".

Серед помилуваних - 12 жінок і 13 чоловіків. 19 осіб віком до 40 років. У багатьох з них є діти, а одна засуджена є багатодітною матір'ю. Один з помилуваних на момент арешту був неповнолітнім.

"Всі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Нагадаємо, 11 вересня білоруська влада звільнила 52 в'язнів. Серед них були, зокрема, і політв'язні.

Це сталося після зустрічі Александра Лукашенка з посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

Коул пізніше заявив, що США працюють над звільненням решти білоруських політв'язнів, які перебувають у місцях відбування покарання.

Під час цієї ж зустрічі Коул оголосив, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також Коул повідомив, що США хочуть повернути посольство в Мінськ.