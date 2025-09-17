Фінансові новини
Лукашенко помилував 25 в’язнів, серед яких засуджені за «екстремістські злочини»
23:37 16.09.2025 |
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко напередодні Дня народної єдності помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, за "злочини екстремістського спрямування".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".
Серед помилуваних - 12 жінок і 13 чоловіків. 19 осіб віком до 40 років. У багатьох з них є діти, а одна засуджена є багатодітною матір'ю. Один з помилуваних на момент арешту був неповнолітнім.
"Всі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Нагадаємо, 11 вересня білоруська влада звільнила 52 в'язнів. Серед них були, зокрема, і політв'язні.
Це сталося після зустрічі Александра Лукашенка з посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.
Коул пізніше заявив, що США працюють над звільненням решти білоруських політв'язнів, які перебувають у місцях відбування покарання.
Під час цієї ж зустрічі Коул оголосив, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".
Також Коул повідомив, що США хочуть повернути посольство в Мінськ.
